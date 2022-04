Ngoài việc sở hữu siêu xe hay đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn thì dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng biển cũng là cách để giới nhà giàu khẳng định vị thế của mình. Đặc biệt, nhiều người đang nhắm đến các khu biệt thự view biển hoặc mặt biển chỉ có phiên bản giới hạn để thừa hưởng đặc quyền không dành cho số đông.

Chính Tuấn Hưng, nghệ sĩ nổi tiếng với cuộc hôn nhân viên mãn bên người vợ hot girl đình đám Hương Baby, cũng đã quyết định bán đi chiếc xế hộp yêu thích để hoàn thành ước mơ tậu biệt thự tiền tỷ ven biển cho vợ con.

Cụ thể, Tuấn Hưng đã đăng tải đoạn clip cùng vợ đi nhận căn biệt thự hoành tráng nằm ở vị trí ven biển Hội An. Được biết, căn hộ này tọa lạc tại vị trí đắc địa trên bãi biển An Bàng – top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, nằm trong dự án Grand Mercure Hoi An được vận hành bởi tập đoàn Accor.

Căn villa mặt biển có vị trí vô cùng đắc địa, chỉ đi bộ vài bước chân là đã ra được bờ biển An Bàng. Ảnh: NhaF.

"Năm nay, chúng ta đã thay đổi suy nghĩ vì thấy cái lúc này mình cần và thích là sự bình yên với mong muốn đi chơi đâu cũng có tất cả các thành viên trong gia đình cùng đi. Thế là sau một đêm cùng bàn bạc, tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là ngôi nhà hạnh phúc, tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên. Một căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An.

Biển xanh cát trắng với bầu trời xanh ngát. Ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa. Thật tuyệt vời" - Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ cùng vợ đi nhận căn biệt thự ven biển tại Hội An (Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen).

Cận cảnh căn biệt thự vợ chồng Tuấn Hưng mơ ước (Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen)

Căn nhà sở hữu không gian xanh, xung quanh còn có các khu "vườn ngũ hành": Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Ảnh: NhaF.

Từ mặt sau của căn nhà, ta đã thấy được phong cách thiết kế kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại – giữa nét lãng mạn của Ý và sự cổ kính của Hội An. Ở đây cũng có một hồ bơi có diện tích lên đến 27m2, nước được xử lí an toàn qua hệ thống điện phân muối. Ảnh: NhaF.

Được biết, tất cả 118 nhà trong dự án này đều được lấy cảm hứng từ hình ảnh đặc trưng của Hội An với các khu: Làng – Sông – Phố. Trong đó, tại khu "Sông" của không gian xung quanh sẽ có hồ bơi thiên nhiên, khu "Phố" sẽ bao gồm 342 căn Service Apartment 342 căn, và 29 căn shophouse.

Khi hoàn thành, chắc chắn gia đình Tuấn Hưng sẽ được trải nghiệm tổ hợp khách sạn, dịch vụ tiện ích, Bể bơi Silk River hơn 300m trải dài từ đầu dự án đến bãi biển cũng như Skybar ngắm toàn cảnh biển An Bàng.

Căn nhà có 2 tầng, mỗi tầng có diện tích xây dựng khoảng 100m2. Ảnh: NhaF.

Ảnh: NhaF.

Phòng khách, phòng ăn sinh hoạt chung có tầm nhìn phóng ra xa bao trọn view biển. Mặc dù ở sát biển nhưng khung cửa được thiết kế sao cho có thể cách biệt với những tiếng ồn cũng như thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Ảnh: NhaF.

Không gian kiến trúc Ý kết hợp với phong cách Hội An cổ giúp cho chủ nhân hoàn toàn cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của thành phố trong chính căn nhà mình đang sống. Ảnh: NhaF.

Ảnh: NhaF.

Ngôi nhà được thiết kế sao cho tận dụng được mọi yếu tố của thiên nhiên. Ảnh: NhaF.

Từ ban công tầng 2 của căn biệt thự triệu đô này có thể ngắm được toàn bộ màu xanh rờn của thảm cỏ và cây cối, trải dài ra là bãi cát trắng cùng ánh nắng vàng rộm đặc trưng của vùng biển miền Trung. Ảnh: NhaF.

Mức giá cho các căn biệt thự ven biển trong dự án này là khoảng 1 triệu USD trở lên, đặc biệt với những căn có vị trí đẳng cấp hơn là ở sát mặt biển, chỉ cách vài bước chân là được hòa mình vào làn nước trong xanh của biển An Bàng như căn villa của ca sĩ Tuấn Hưng thì có giá lên tới 2-3 triệu đô.

Quả thực, không gian kiến trúc và trải nghiệm được hòa mình cùng thiên nhiên như vậy khiến cho căn biệt thự này trở thành một tổ ấm vô cùng đắng cấp và đáng mơ ước.

