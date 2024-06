Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt 14,14% đứng đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 18,11%; dịch vụ tăng 6,42%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,82%; thuế sản phẩm tăng 10,59% so với cùng kỳ. Quy mô GRDP đạt 96.058 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng khá cao so cùng kỳ, ước tăng 26,45%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 315.140 tỷ đồng, bằng 47,3% kế hoạch, tăng 28% so cùng kỳ. Lĩnh vực xây dựng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 5,72% so với cùng kỳ. Quy mô giá trị sản xuất đạt trên 17.150 tỷ đồng, bằng 34,5% kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đảm bảo tiến độ, tăng trưởng toàn diện. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,81% so với cùng kỳ. Quy mô đạt khoảng trên 22.140 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch.

Thu ngân sách có nhiều chuyển biến, tăng cao hơn cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 9.800 tỷ đồng, tăng 28,3% so cùng kỳ, bằng 61,2% dự toán. Có 11/15 khoản thu và 09/10 huyện, thành phố đạt trên 50% dự toán.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 đứng thứ 04/63 tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư được trên 1.300 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 88% so với cùng kỳ, riêng thu hút đầu tư vốn FDI đứng thứ 7 cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, các hoạt động giáo dục và đào tạo được triển khai toàn diện. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức thành công đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, đạt nhiều kết quả rõ nét.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên. Công tác quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Tình hình kinh tế xã hội còn nhiều thách thức

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm tình hình phát triển KT-XH vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như sản xuất công nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do chi phí một số nguyên vật liệu tăng, đơn hàng sụt giảm. Quá trình triển khai một số dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư còn một số tồn tại, hạn chế. Thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Thu hút đầu tư nước ngoài đang có dấu hiệu chậm lại, quỹ đất để thu hút đầu tư còn hạn chế. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm so cùng kỳ.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với yêu cầu. Tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) còn chậm. Tình trạng phát, phá rừng tự nhiên là rừng sản xuất trái pháp luật vẫn xảy ra ở một số địa phương với diện tích thiệt hại tăng rất lớn so với cùng kỳ. Một số chỉ số hành chính xếp thứ hạng thấp so với trung bình chung của cả nước như: Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố. An ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình tội phạm ở một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp;...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu các ngành, các cấp bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2024. Đồng thời thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh tác phong làm việc, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né trách, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ tại một số cơ quan, đơn vị.



Quyết liệt tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn các chương trình MTQG. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư; tiếp tục có kế hoạch xúc tiến tuyển dụng lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quan tâm thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, giải quyết nợ công; có giải pháp thu nợ thuế bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

Bám sát chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, tập trung cao thực hiện Nghị quyết số 233/NQ-TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số tạo sự minh bạch, phục vụ người dân được tốt hơn. Nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.