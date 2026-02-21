Lộ diện thời điểm cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam "về đích"

Phối cảnh cầu Phước Khánh

Cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh (đã hoàn thành) là 2 hạng mục phức tạp nhất tại Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hai cây cầu này cùng có tĩnh không 55m, là mức tĩnh không thông thuyền cao nhất trong số những cây cầu đã có tại Việt Nam tính đến nay.

Cầu Phước Khánh nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 3,1km, mặt cắt ngang gần 22m, trong đó nhịp chính dài 300m. Các trụ cầu được tính toán chịu được va chạm của tàu trên 20.000 tấn, bảo đảm an toàn đồng thời cho giao thông đường bộ và đường thủy trên sông Lòng Tàu – tuyến luồng quan trọng dẫn vào hệ thống cảng biển khu vực. Cầu cho phép tàu hàng trọng tải tới 30.000 tấn lưu thông an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển vận tải thủy và hệ thống cảng biển phía Nam.

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh trước đây thuộc gói thầu J3 của Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc, liên danh nhà thầu đã dừng thi công khi gói thầu chưa hoàn thành.

Công nhân thi công xuyên Tết Nguyên đán 2026 trên công trường xây dựng cầu Phước Khánh. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC), doanh nghiệp đã chấm dứt hợp đồng gói thầu J3 và lập gói thầu J3-1 thay thế. Dự kiến gói thầu J3-1 sẽ hoàn thành thi công vào tháng 7/2026, đây cũng là một trong những gói thầu hoàn thành cuối cùng của Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hiện nay, giá trị thi công gói thầu J3-1, cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành hơn 95% khối lượng theo hợp đồng đã ký. Chia sẻ trên báo Lao động, ông Hoàng Đăng Hậu - cán bộ thi công tại công trường - cho biết, đến nay, toàn bộ công trình đã đạt trên 95% khối lượng: "Chúng tôi đang tập trung cao độ cho phần dầm chính dây văng. Hệ thống trụ và móng cầu được thiết kế đặc biệt để chịu được va chạm của tàu biển lớn, đảm bảo tuổi thọ công trình trong điều kiện khắc nghiệt vùng cửa sông".

Theo dự kiến , trong tháng 5/2026, cầu Phước Khánh sẽ được hợp long. Để đảm bảo tiến độ gói thầu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhà thầu đã duy trì hơn 100 kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, điểm đầu kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, điểm cuối giao quốc lộ 51 nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100km/h.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối liên thông các trục quan trọng như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đông Nam Bộ và miền Tây, đồng thời mở trục kết nối trực tiếp đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện dự án đã hoàn thành thi công 55/57,8km, trong đó 30km đã đưa vào khai thác.