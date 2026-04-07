Lộ diện thêm 3 chủ nhân "Ngựa Vàng 9999": Cơn sốt chuyển đổi số hộ kinh doanh trước kỳ quyết toán thuế

Đây là các hộ kinh doanh đã đăng ký các dịch vụ trong hệ sinh thái các giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VNPT trong thời gian từ từ ngày 17/03 đến ngày 30/03/2026 trong chương trình "Săn ngựa vàng - Đón ngàn tài lộc".

Đây là chương trình tri ân lớn nhất năm của VNPT mang tên "Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc" diễn ra từ ngày 03/03/2026 đến 27/04/2026. Theo đó mỗi Hộ kinh doanh đăng ký thành công bất kỳ dịch vụ nào trong hệ sinh thái số của VNPT (ứng dụng VNPT HKD, Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (VNPT Invoice-POS), Chữ ký số (VNPT CA, VNPT SmartCA), dịch vụ Sổ bán hàng và phần mềm quản lý bán hàng (VNPT Posio)) sẽ nhận 01 mã dự thưởng để tham gia quay số. Càng đăng ký nhiều dịch vụ sẽ nhận được càng nhiều mã dự thưởng. Chương trình chia làm 4 đợt quay thưởng trải dài từ tháng 3 đến tháng 5/2026 để tìm ra 12 chủ nhân may mắn. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố công khai trên website của VNPT và thông báo trực tiếp đến khách hàng, VNPT cam kết quy trình trao thưởng minh bạch, tận nơi, đảm bảo niềm vui trọn vẹn cho người trúng giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia trên phạm vi toàn quốc, cho thấy sự quan tâm lớn của các hộ kinh doanh. Trong buổi livestream ngày 3/4/2026 vừa qua, chuyên gia của VNPT cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi và tư vấn hộ kinh doanh sử dụng giải pháp VNPT Sổ Bán Hàng để hỗ trợ kê khai thuế chính xác và minh bạch. Đây cũng là ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện kiêm trợ lý số cho hộ kinh doanh, giúp tháo gỡ hoàn toàn nỗi lo của các hộ kinh doanh để tuân thủ quy định kê khai thuế mới mà không cần đầu tư máy tính tiền đắt đỏ hay thuê thêm kế toán. VNPT Sổ bán hàng có đầy đủ Nghiệp vụ chứng từ, sổ sách đáp ứng Thông tư 152/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tuân thủ Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Chuyên gia cũng tư vấn thêm, với những mô hình nhỏ như tiệm tạp hóa hay quán ăn, ứng dụng mang đến sự tiện lợi tối đa khi tích hợp "tất cả trong một" ngay trên điện thoại di động: từ quản lý bán hàng, tồn kho, thanh toán QR, cho đến tích hợp chữ ký số và gửi thẳng hóa đơn điện tử cho khách qua Zalo, Messenger với chi phí vận hành rất tiết kiệm. Khi hộ kinh doanh muốn mở rộng quy mô thì VNPT Sổ Bán Hàng đã có sẵn tính năng quản lý tập trung, giúp đồng bộ tự động toàn bộ đơn hàng từ các kênh mạng xã hội và sàn thương mại điện tử về một màn hình duy nhất.

Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến hết 27/4/2026, khi hộ kinh doanh đăng ký lần đầu VNPT Sổ bán hàng hoặc 5 giải pháp trong hệ sinh thái dành cho Hộ kinh doanh của VNPT vẫn có cơ hội trúng thưởng ngựa vàng với 2 đợt quay số còn lại.

Thông tin chi tiết:

Để tham khảo thể lệ chương trình "Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc" và các gói giải pháp số chuyên biệt, hộ kinh doanh vui lòng truy cập website hokinhdoanh.vnpt.vn hoặc liên hệ tổng đài 18001260.