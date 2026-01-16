HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ diện “quý bà” đứng sau sòng xóc bầu cua quy mô lớn ở Gia Lai

Đức Anh |

Lợi dụng vỏ bọc kinh doanh nhà trọ, bà Nguyễn Thị Phú ở Gia Lai đã tổ chức cho nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua tại một nhà trọ trên địa bàn.

Gia Lai: Lộ diện “quý bà” đứng sau sòng xóc bầu cua quy mô lớn - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị Phú

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định "quý bà" Nguyễn Thị Phú (SN 1981, trú phường Hoài Nhơn, chủ nhà trọ Quốc Việt) cùng 15 đối tượng khác đang tổ chức, tham gia đánh bạc.

Tại hiện trường, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 73 triệu đồng; trong đó, thu giữ trực tiếp trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt chủ yếu cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Tây ở Gia Lai; một số người đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

2 phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Bố mẹ nghi phạm mới trở về quê được khoảng 5- 6 năm
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại