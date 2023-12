Lộ diện ông ‘trùm’ cung cấp dầu thô giá rẻ cho Việt Nam trong 10 tháng đầu năm, nước ta chớp cơ hội hiếm có chi mạnh tay gom hàng

Ảnh minh họa

Dầu thô là một trong những mặt hàng gây sốt trong thời gian gần đây trước những biến động về nguồn cung trên thế giới. Tại Việt Nam, theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô của nước ta trong tháng 10 đã tăng mạnh 199% về lượng và 209% về trị giá so với tháng 9 với hơn 1,2 triệu tấn, trị giá hơn 867 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm, nước ta nhập khẩu hơn 9 triệu tấn dầu thô, kim ngạch đạt hơn 5,6 triệu USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá dầu thô nhập khẩu đạt bình quân 631 USD/tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường, Kuwait là thị trường cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời ghi nhận giá nhập khẩu giảm mạnh. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm, nước ta nhập khẩu từ thị trường này 7,1 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 4,3 tỷ USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm mạnh 17% về trị giá.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Sau khi tăng nóng vào nửa đầu năm 2022, giá dầu thô đã giảm so với cùng kỳ với bình quân 609 USD/tấn, giảm 20% so với 10 tháng năm 2022. Tuy nhiên kể từ tháng 9, giá dầu đã biến động tăng cao hơn do quốc gia này bắt đầu cắt giảm sản lượng đẩy giá dầu lên cao.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Vùng Vịnh là nơi chiếm 1/3 trữ lượng dầu thô của thế giới. Bà Dalal Shehab Mahmoud Ahmadi - Công ty dầu mỏ Kuwait cho biết: "Có 3 loại dầu được chúng tôi khai thác hiện nay: Dầu nhẹ, dầu trung bình và dầu nặng. Dầu nhẹ là loại đắt tiền nhất, có thể được lọc dễ dàng nhất, bởi là loại dầu sạch nhất. Trong khi với dầu nặng thì việc lọc dầu sẽ phải mất rất nhiều công sức".



Hiện sản lượng dầu của Kuwait đạt khoảng 3 triệu thùng/ngày, bằng 1/3 sản lượng của quốc gia xuất khẩu dầu số một thế giới nằm lân cận là Saudi Arabia.

Hầu hết các hoạt động sản xuất dầu trong nước diễn ra ở phía đông nam Kuwait, đặc biệt là ở mỏ Burgan rộng lớn, nơi sản xuất hơn 1,6 triệu thùng mỗi ngày. Doanh thu từ dầu mỏ của Kuwait đạt gần 82 tỷ USD theo số liệu trong ngân sách năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 do giá dầu tăng mạnh trong năm 2022. Dầu mỏ đã tạo ra hơn 90% GDP của quốc gia này.

Theo dữ liệu của Kpler, các lô hàng xuất khẩu dầu thô của Kuwait đã giảm khoảng 10% xuống còn 1,61 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022 khi nhà máy lọc dầu Al Zour của nước này tăng công suất vận hành.

Theo James Forbes, nhà phân tích của FGE, trong những tháng cuối năm 2023, xuất khẩu dầu thô của khu vực Trung Đông dự kiến sẽ giảm gần 8%, tương đương 1,35 triệu thùng/ngày, so với nửa đầu năm.

Các nhà dự báo khác ở Phố Wall đang lạc quan về giá dầu trong dài hạn, do nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng trong ngành. Cựu Giám đốc hàng hóa của Goldman Sachs trước đây đã cảnh báo về một “siêu chu kỳ hàng hóa”, kéo dài một thập kỷ, trong đó nguồn cung thiếu hụt có thể khiến giá hàng hóa tăng cao. Dự báo giá dầu sẽ giao dịch trong khoảng từ 70 - 100 USD/thùng vào năm 2024.