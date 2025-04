Lộ diện những hình ảnh của Bùi Đình Khánh trong quá trình trốn truy nã, mua sắm trang phục để thay đổi nhận dạng

Theo thông tin từ VTV, trong chiều nay (ngày 18/4) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng công an đang truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma tuý theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ nổ súng khiến 1 cán bộ Công an hy sinh.