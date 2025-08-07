“Lộ diện” nhà thầu muốn làm siêu cầu 3.400 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội với Phú Thọ, hàng triệu người dân chuẩn bị đón tin vui khởi công

Phối cảnh cầu Vân Phúc.

Hiện nay, Gói thầu 01/XL thi công xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông các hạng mục công trình cầu, đường cầu Vân Phúc (bao gồm thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, BIM, hạng mục chiếu sáng…) đang trong thời gian mời thầu.

Gói thầu này có giá dự toán gần 2.500 tỷ đồng và đã được mở vào ngày 18/7/2025. Đến nay, nhà thầu duy nhất tham dự Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Được biết, cầu Vân Phúc là công trình vượt sông Hồng nối Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.400 tỷ đồng.

Cầu Vân Phúc có tổng chiều dài 7,7 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công và hoàn thành trong giai đoạn 2025 – 2028.

Dự án cầu Vân Phúc được triển khai với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Vị trí cầu Vân Phúc.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra vào tháng 7, UBND TP cho biết sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông. Trong đó, các cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát dự kiến khởi công trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 10 sắp tới.

Cầu Vân Phúc là một trong 18 cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Đến thời điểm hiện nay, TP Hà Nội đã và đang xây dựng được 10 cầu gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang và cầu Tứ Liên (đang xây dựng).

Còn lại, 8 cây cầu đang được thành phố từng bước huy động các nguồn vốn để thực hiện, chuẩn bị khởi công bao gồm: Cầu Ngọc Hồi và cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, cầu Phú Xuyên.



