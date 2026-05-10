Lộ diện mẫu iPhone có thiết kế bằng kính, bỏ hoàn toàn nút bấm

Apple đang chuẩn bị cho một trong những cuộc “lột xác” lớn nhất lịch sử iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt thiết bị này. Theo nhiều nguồn tin, mẫu iPhone thế hệ mới có thể sở hữu thiết kế toàn kính, loại bỏ hoàn toàn nút bấm vật lý và mang đến trải nghiệm liền mạch chưa từng có.

Theo bản tin Power On của nhà báo công nghệ Mark Gurman, Apple hiện phát triển dự án nội bộ mang tên “Glasswing”, lấy cảm hứng từ loài bướm cánh gương với đôi cánh trong suốt. Thiết kế mới được cho là sẽ sử dụng khung kính cong bốn cạnh, tạo cảm giác màn hình hòa liền với toàn bộ thân máy.

Hình ảnh phác hoạ iPhone bằng kính dựa trên tin đồn. (Ảnh: iSpazio)

Khác với kiểu màn hình “thác nước” từng xuất hiện trên nhiều smartphone Android trước đây, Apple được cho là theo đuổi hiệu ứng thị giác mềm mại và liền mạch hơn. Đây cũng được xem là bước tiếp theo của triết lý thiết kế “Liquid Glass” mà hãng đưa lên iOS 26 từ năm 2025, nhằm đồng bộ hóa giao diện phần mềm với phần cứng.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc Apple có thể loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý truyền thống trên iPhone. Theo leaker Instant Digital, hệ thống nút bấm thể rắn (solid-state button) của Apple đã vượt qua nhiều bài kiểm tra và sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.

Công nghệ này sử dụng phản hồi xúc giác thông qua bộ rung cục bộ để tạo cảm giác bấm thật, dù bề mặt thiết bị hoàn toàn phẳng. Nhờ đó, iPhone tương lai có thể đạt thiết kế nguyên khối, hạn chế khe hở và tăng tính thẩm mỹ.

Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo từng cho biết Apple phải trì hoãn kế hoạch đưa nút thể rắn lên iPhone 15 Pro vì những khó khăn trong sản xuất và kỹ thuật. Việc dự án được tái khởi động cho thấy hãng có thể đã giải quyết được các rào cản trước đây.

Tất cả hiện tại chỉ mới là tin đồn, tuy nhiên có không ít người đang vô cùng trông đợi mẫu iPhone đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Apple. (Ảnh minh hoạ)

Một số nguồn tin cũng nhận định quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu từ dòng iPhone 18, trước khi Apple tiến tới mẫu iPhone không nút hoàn toàn vào năm 2027, cột mốc đánh dấu 20 năm ra đời iPhone.

“Nếu thành hiện thực, dự án iPhone kỷ niệm 20 năm có thể khiến những mẫu iPhone hiện tại trở nên lỗi thời ngay lập tức”, Mark Gurman nhận định.

Với thiết kế toàn kính và triết lý tối giản triệt để, iPhone 20 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra một bước ngoặt mới cho ngành công nghiệp smartphone, tương tự cách chiếc iPhone đầu tiên từng thay đổi thị trường di động gần hai thập kỷ trước.