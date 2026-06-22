Lộ diện loài chim 'một vợ, một chồng' quý hiếm ở những cánh rừng Việt Nam

Đuôi cụt bụng vằn là loài chim đặc hữu, quý hiếm của khu vực Đông Dương, trong đó có những cánh rừng ở Việt Nam, dù khá hiếm gặp. Chúng được biết đến với tập tính duy trì đời sống một vợ một chồng và hết lòng bảo vệ gia đình nhỏ.

Mới đây, tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm hành động vì động vật hoang dã (WildAct) ghi nhận sự xuất hiện của loài chim Đuôi cụt bụng vằn ( Hydrornis elliotii ).

Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác bảo tồn tại khu vực này, khi hệ sinh thái ở tầng nền của rừng đang phát triển tích cực, tạo điều kiện cho những loài kiếm ăn ở mặt đất như Đuôi cụt bụng vằn sinh sôi.

Đuôi cụt bụng vằn là loài đặc hữu chỉ có ở khu vực Đông Dương, gồm Việt Nam. Loài này từng được ghi nhận ở nhiều cánh rừng trên cả nước, ngoại trừ khu vực Tây Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, nạn săn bắt và khai thác cùng với sinh cảnh sống bị thu hẹp, suy thoái đã khiến quần thể loài suy giảm và hiếm gặp ngoài tự nhiên.

Loài Đuôi cụt bụng vằn nổi tiếng với tập tính một vợ một chồng.

Theo các chuyên gia, Đuôi cụt bụng vằn nổi tiếng với tập tính “một vợ - một chồng", trong một “gia đình nhỏ" mà cả cá thể đực và cái cùng nhau làm tất cả mọi việc.

Khi kết đôi, chúng cùng nhau xây nên những chiếc tổ hình mái vòm, được đan kết tỉ mỉ từ lá khô, rễ cây và cành nhỏ. Lối vào bên hông được ngụy trang khéo léo đến mức gần như hòa lẫn hoàn toàn với tầng tầng lớp lớp lá xung quanh.

Khi đẻ trứng và nuôi con, cả chim bố và chim mẹ sẽ thay phiên ra ngoài kiếm ăn. Tập tính này đến từ môi trường sống của loài.

Là một trong số ít loài chim làm tổ dưới đất, chúng gặp nhiều nguy hiểm và cạnh tranh hơn trên hành trình kiếm mồi. Vì vậy, con đực và con cái phải thay phiên nhau, vừa để giữ sức vừa để tăng xác suất sinh tồn chung khi cá thể nào cũng quen với việc kiếm ăn.

Video loài Đuôi cụt bụng vằn ghi nhận tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Nguồn: Vu Pham.

Theo các chuyên gia của WildAct, trong một thế kỉ trở lại đây, môi trường sống của Đuôi cụt bụng vằn đã bị thu hẹp rất nhiều khi thiên nhiên bị tàn phá, nhiều khu rừng trồng mới không đúng cách biến thành “rừng chết” - không còn nền rừng dày khiến nguồn thức ăn của loài này cũng như rất nhiều động vật nhỏ sống ở tầng đất mặt cạn kiệt.