Lộ diện liên danh trúng gói thầu 9.000 tỷ của DA Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có 3 thành viên của Vietur

Mới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã CK: ACV) vừa công bố quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3" thuộc dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất".

Theo đó, bên trúng thầu là Liên danh Nhà thầu gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp - mã CK: HAN) ; Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã CK: CC1); Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, CTCP Đầu tư xây dựng RICONS, Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn.

Giá trúng thầu là 9.034 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày kể từ ngày chủ đầu tư phát lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng chính thức cho nhà thầu để thi công công trình.

Trong đó, Hancorp, CC1 và Ricons là 3 nhà thầu góp mặt trong liên danh Vietur - 1 trong 3 liên danh tham gia cạnh tranh trong gói thầu 5.10: Thi công xây dựng và lắp đặt thiệt bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 sân bay Long Thành (giai đoạn 1) trị giá 35.000 tỷ đồng.

Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, hiện nay Bộ đang nắm 98,83% vốn điều lệ của Tổng công ty. Theo giới thiệu, Hancorp đã thi công hàng nghìn công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên mọi miền đất nước và các công trình ở nước ngoài. Một số công trình có thể kể đến như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Nhà hát lớn TP Hà Nội, Khách sạn quốc tế Hồ Tây, ...

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 , doanh thu thuần Tổng công ty giảm 29% xuống 901 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 76% xuống 11 tỷ đồng so với cùng kỳ.

CC1 là doanh nghiệp xây dựng có thế mạnh trong các công trình năng lượng và công trình hạ tầng giao thông với việc CC1 gần như đã chiếm lĩnh được toàn bộ thị phần thi công tác công trình năng lượng của Chính phủ khu vực phía Nam Việt Nam và thi công hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông tầm cỡ. Bên cạnh đó, CC1 cũng thực hiện thi công nhà cao tầng và các công trình công nghiệp, nhà ở đô thị, bệnh viện, trường học ... 6 tháng đầu năm 2023, CC1 ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 18,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 5,8 tỷ đồng.

Ricons là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Trần Bá Dương. Về tình hình kinh doanh quý 2 của Ricons, công ty doanh thu thuần hơn 2.102 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỷ đồng, tăng 90% so cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ricons đạt 3.821 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% và lợi nhuận ròng đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, 3 doanh nghiệp còn lại có 2 doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng là Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12).