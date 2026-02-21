Lộ diện kẻ ngáng đường Honda Lead: Xe ga Yamaha siêu nhẹ 100kg, cốp "nuốt trọn" thế giới, đổ 1 lít xăng đi 52km!

Hãng xe Yamaha vừa chính thức công bố phiên bản 2026 cho mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Axis Z, dự kiến sẽ được bán ra thị trường Nhật Bản vào ngày 31 tháng 3 năm 2026. Đây là dòng xe được thiết kế nhằm mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm giác lái thú vị và hiệu suất thân thiện với môi trường.

Yamaha đã thiết lập ba màu sắc mới cho mẫu xe tay ga 125cc Axis Z. Kết hợp với màu đen được giữ lại từ thế hệ trước, dòng xe này sẽ có tổng cộng 4 tùy chọn màu sắc và chính thức lên kệ vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.

Khối động cơ thế hệ mới

Sức mạnh của Yamaha Axis Z 2026 đến từ khối động cơ Blue Core dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, 4 thì, SOHC, 2 van và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử FI. Động cơ này được tinh chỉnh để tuân thủ các quy định khắt khe về khí thải hiện hành, đồng thời duy trì cảm giác sức mạnh và đặc tính dễ điều khiển.

Nhờ tập trung vào ba yếu tố cốt lõi là đốt cháy hiệu suất cao, làm mát tối ưu và giảm thiểu ma sát, chiếc xe đạt được mức tiêu hao nhiên liệu đáng kinh ngạc lên đến 51,9 km/lít. Kết hợp với bình xăng dung tích 5,5 lít được đặt khéo léo ở phía trước bên trái, xe có thể di chuyển quãng đường lý thuyết lên tới xấp xỉ 285 km chỉ với một lần đổ đầy.

Trọng lượng nhẹ và an toàn

Yamaha Axis Z sở hữu thân xe siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 100 kg. Dù nhẹ nhàng, hệ thống khung sườn vẫn đảm bảo độ cứng cáp cần thiết, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trong phố đông và dễ dàng thao tác tại các bãi đỗ xe chật hẹp.

Xe sử dụng bánh xe kích thước 10 inch cho cả phía trước và phía sau, giúp bán kính vòng quay nhỏ hơn. Về mặt an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh liên kết trước sau UBS. Khi người lái bóp cần phanh bên trái, lực phanh sẽ tự động được phân bổ một cách cân bằng lên cả bánh trước, giúp thân xe ổn định hơn và hỗ trợ thao tác dừng đỗ an toàn. Động cơ cũng khởi động cực kỳ êm ái nhờ hệ thống máy phát điện tích hợp bộ đề SMG, loại bỏ tiếng ồn từ bánh răng khởi động truyền thống.

Axis Z luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những người sử dụng xe để đi làm nhờ tính thực dụng cao, tiêu biểu là khoang chứa đồ dưới yên dung tích lớn 37,5 lít có thể đựng vừa hai chiếc mũ bảo hiểm dạng nửa đầu.

Không gian chứa đồ tối ưu

Điểm nhấn lớn nhất về tính thực dụng của Axis Z chính là khoang chứa đồ dưới yên xe có dung tích lên đến 37,5 lít. Khoang chứa này đủ sức chứa hai chiếc mũ bảo hiểm dạng nửa đầu hoặc các tệp tài liệu khổ A4, rất phù hợp cho dân văn phòng hoặc học sinh sinh viên.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ cỡ lớn có thể gập lại và ngăn chứa đồ nhỏ phía trước. Yên xe dài 666 mm cùng sàn để chân phẳng rộng rãi mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Hệ thống chiếu sáng của xe sử dụng bóng đèn 12V 60/55W cho đèn pha, giúp tăng cường độ sáng. Hơn nữa, gác chân cho người ngồi sau được thiết kế dưới dạng gập một chạm, dễ dàng mở ra hoặc đóng lại.

Màu sắc và giá bán

Phiên bản 2026 mang đến ba tùy chọn màu sắc hoàn toàn mới gồm trắng ngọc trai, xanh dương nhám và xám đậm, cùng với màu đen được giữ lại từ thế hệ trước. Mức giá bán lẻ đề xuất đã tăng nhẹ 8.800 yên so với bản cũ, đạt mức 292.600 yên (tương đương 49 triệu đồng).

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe tay ga hạng trung cỡ nhỏ 125cc luôn chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt ưa chuộng những mẫu xe có cốp rộng và tiết kiệm xăng để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Nếu Yamaha Axis Z 2026 được nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ là đối thủ nặng ký đối với Honda Lead hay Yamaha Latte. Dung tích cốp 37,5 lít của Axis Z hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với mức 37 lít trứ danh của Honda Lead.

Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nhiên liệu 51,9 km/lít là một con số rất hấp dẫn trong bối cảnh giá xăng dầu biến động. Trọng lượng siêu nhẹ chỉ 100 kg cũng là một điểm cộng lớn đối với phái nữ tại Việt Nam, giúp họ dễ dàng dắt xe.

Trong nhiều năm qua, khách hàng Việt Nam luôn đặt tiêu chí tiện dụng lên hàng đầu. Những trang bị như nắp bình xăng đặt phía trước của Axis Z là một thiết kế rất được lòng người Việt, bởi nó giúp thao tác đổ xăng diễn ra nhanh chóng mà không cần phải mở yên.

Tuy nhiên, một điểm mà người dùng Việt Nam có thể cân nhắc là kích thước mâm xe 10 inch. Trên những đoạn đường gồ ghề hoặc ngập nước tại các đô thị lớn ở Việt Nam, mâm xe kích thước to hơn thường được ưu tiên để đảm bảo độ gầm cao.

Dù vậy, với những công nghệ tiên tiến như động cơ Blue Core và phanh UBS, Yamaha Axis Z vẫn sở hữu một tiềm năng lớn để chinh phục khách hàng đô thị tại dải đất hình chữ S.