Lộ diện kẻ đứng sau thiếu nữ bắt cóc 2 cháu bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay clip khiêu dâm

Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn thành bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Phạm Huỳnh Nhật Vi (sinh năm 2003, cư trú tại Tiền Giang) với cáo buộc "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ kết luận điều tra cho biết, vào tháng 10 năm 2023, Vi đã làm quen với một người đàn ông tên Richard (lai lịch chưa rõ) qua một ứng dụng hẹn hò và từ đó phát triển tình cảm. Trong tháng 11 năm 2023, họ đã có cuộc gặp gỡ tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Đầu tháng 12 năm 2023, Richard rời khỏi Việt Nam. Sau khi mối quan hệ khăng khít hơn, Richard đã nhắn tin cho Vi đề nghị tìm kiếm các bé gái từ 6 đến 12 tuổi, dụ dỗ các bé về nhà để quay video khiêu dâm gửi cho Richard, với lời hứa sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho Vi.

Chân dung Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: MXH & CACC

Theo báo Tuổi Trẻ, đến tháng 3 năm 2024, Richard đã gửi cho Vi 500 USD qua ứng dụng ví điện tử MoMo và hứa sẽ thuê căn hộ cho Vi một khi tìm được bé gái phù hợp để thực hiện việc quay video khiêu dâm.

Vi sau đó đã tiếp cận bé N.K.T.M. (7 tuổi) đang ngồi một mình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc phường Bến Nghé, quận 1 và bắt chuyện với bé. Kết thúc cuộc trò chuyện, Vi đã đưa bé 10.000 đồng để làm quen.

Vào tối ngày 3 tháng 4, Vi đến đường Đồng Khởi (quận 1) để gặp lại bé N.K.T.M. và em gái của bé là L.H.T.L. (3 tuổi) đang ngồi trên vỉa hè. Cô ta tiếp tục đưa cho hai bé 10.000 đồng.

Vi đã dụ dỗ hai bé đi ăn kem và gà rán, cùng lúc đó chụp ảnh hai bé gửi cho Richard. Richard đã lựa chọn bé M. vì nhận thấy bé L. còn quá nhỏ. Tuy nhiên, bé L. không có người trông nom, nên Vi đã dẫn cả hai bé đi cùng.

Hai bé đã được Vi dẫn đi bộ qua nhiều con đường từ quận 1 sang quận 8, trong khi đó Vi liên tục nhắn tin trao đổi với Richard về chỗ ở. Lát sau, Richard thông báo qua tin nhắn rằng đã thuê được một căn hộ tại chung cư Saigon Pearl nằm ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Căn hộ này được Richard thuê thông qua một ứng dụng chuyên cho thuê căn hộ và sau đó anh ta đã hướng dẫn Vi cách vào căn hộ đó.

Công an TP.HCM làm rõ từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4, khi cùng ở trong căn hộ trên, Vi đã quay 12 đoạn video khiêu dâm để gửi cho Richard.

Vào ngày 8 tháng 4, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an các quận 1 và Bình Thạnh đã tiến hành ập vào căn hộ và thành công trong việc giải cứu hai bé, đồng thời bắt giữ Vi để tiến hành điều tra. Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Vi đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.

Theo dõi vụ việc, Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho báo Phụ nữ Việt Nam biết: "Bộ luật Hình sự có quy định về Tội sử dụng người dưới 16 tuổi (trẻ em) vào mục đích khiêu dâm, Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, người thực hiện liền một lúc cả 2 hành vi này thì "xưa nay hiếm". Đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, là hình thức phạm tội mới, nguy hiểm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cần phải làm rõ xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội". Bởi vậy trong trường hợp này nữ nghi phạm sẽ đối mặt với khoản 2, Điều 147 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể đến 7 năm tù về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Ngoài hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì đối tượng này còn có hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em. Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em. Đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ em đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý, trông nom của cha mẹ để đưa về nơi ở tại Chung cư Saigon Pearl. Xét hành vi của đối tượng đã cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 153 Bộ luật hình sự.

