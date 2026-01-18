Lộ diện iPhone đầu tiên của năm sắp được Apple trình làng

Trong nhiều năm qua, iPhone gần như luôn được Apple giới thiệu vào cuối năm, trở thành sự kiện công nghệ lớn nhất của hãng và thu hút sự quan tâm toàn cầu. Tuy nhiên, một số năm đặc biệt, Apple vẫn lựa chọn ra mắt thêm các mẫu iPhone giá phải chăng ngay từ đầu năm, và 2026 có thể đánh dấu một bước ngoặt mới trong chiến lược này.

Theo các nguồn tin rò rỉ, 2026 nhiều khả năng là năm đầu tiên Apple duy trì nhịp giới thiệu iPhone mới vào nửa đầu năm trong hai năm liên tiếp. Trước đây, dòng iPhone SE thường phải chờ ít nhất hai năm mới có phiên bản kế nhiệm. Tuy nhiên, chiến lược này đã thay đổi khi Apple ra mắt iPhone 17e trong năm nay, chỉ một năm sau iPhone 16e.

Động thái trên được xem là khởi đầu cho một chu kỳ sản phẩm mới, trong đó dòng iPhone “e” sẽ được cập nhật thường xuyên hơn. Với cách đặt tên quen thuộc tiếp tục được giữ nguyên, iPhone 17e sẽ là bản nâng cấp trực tiếp của iPhone 16e, đi kèm nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

iPhone 17e được cho là dựa trên ngôn ngữ thiết kế của iPhone 15. (Ảnh minh hoạ: Tech Town)

Về ngoại hình, iPhone 17e được cho là dựa trên ngôn ngữ thiết kế của iPhone 15, thay vì iPhone 14 như thế hệ trước. Máy vẫn sử dụng màn hình OLED 6,1 inch và là mẫu duy nhất trong dòng iPhone 17 không được trang bị công nghệ ProMotion 120 Hz.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là phần notch quen thuộc nhiều năm dự kiến sẽ bị loại bỏ, nhường chỗ cho Dynamic Island. Bên cạnh đó, viền màn hình mỏng hơn cũng giúp thiết bị trông hiện đại và cao cấp hơn so với iPhone 16e.

Về sức mạnh phần cứng, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ được trang bị chip A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Đây được xem là nâng cấp quan trọng, giúp thu hẹp khoảng cách hiệu năng giữa dòng “e” và các mẫu iPhone cao cấp hơn.

iPhone 17e được cho là sẽ sử dụng thiết kế Dynamic Island, cùng viền màn hình mỏng hơn giúp thiết bị trông hiện đại hơn. (Ảnh: PhoneArena)

Chip A19 được kỳ vọng mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ nặng, chơi game và xử lý AI, đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng, qua đó kéo dài thời lượng pin, yếu tố luôn được người dùng iPhone quan tâm.

Camera trước cũng được cho là có sự thay đổi khi iPhone 17e dự kiến sở hữu camera selfie độ phân giải 18 MP, đặt ở vị trí trung tâm. Thiết bị sẽ hỗ trợ tính năng Center Stage, cho phép tự động điều chỉnh khung hình khi chụp ảnh hoặc gọi video.

Một nâng cấp khác đáng chú ý là sự trở lại của MagSafe. Trên iPhone 16e, Apple từng loại bỏ công nghệ này, gây tranh cãi do hạn chế khả năng sử dụng phụ kiện nam châm. Với iPhone 17e, MagSafe được cho là sẽ được tích hợp trở lại, giúp thiết bị tương thích đầy đủ hơn với hệ sinh thái phụ kiện của Apple.

Dù có nhiều cải tiến, giá bán của iPhone 17e được dự đoán sẽ không thay đổi so với thế hệ trước. Mức giá khởi điểm nhiều khả năng vẫn là 599 USD. Thời điểm ra mắt dự kiến rơi vào khoảng tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2026, tương tự lịch trình của iPhone 16e.

Thiết bị có thể được Apple công bố thông qua một thông cáo báo chí và trở thành sản phẩm mở màn cho hãng trong năm 2026, qua đó khẳng định rõ hơn chiến lược mở rộng chu kỳ ra mắt iPhone sang nửa đầu năm.