Lộ diện hình hài cao tốc hơn 9.100 tỷ đồng qua Ninh Bình

Sau thời gian đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và thi công 3 ca mỗi ngày trên toàn công trường, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình dài 25,3 km đang dần lộ rõ hình hài.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình cũ sẽ có 4 làn xe hoàn chỉnh

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Thiện. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ thiết kế 120km/giờ. Tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án), cho biết toàn bộ 217ha mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao, tương ứng chiều dài 25,3km, đạt 100%.

Mặt bằng các tuyến đường gom bổ sung cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vị trí tại xã Yên Từ liên quan đến phần mộ đang được hoàn thiện thủ tục để di chuyển. Trong 10 khu tái định cư phục vụ dự án, 8 khu đã hoàn thành, 2 khu còn lại tiếp tục triển khai.

Cầu vượt cao tốc cắt qua Quốc lộ 10.

Giá trị thực hiện gói thầu xây dựng tuyến chính đạt hơn 2.122 tỉ đồng, tương đương khoảng 51,13% giá trị hợp đồng. Toàn bộ khối lượng đắp cát nền đường đã hoàn thành; các hạng mục đắp đất nền đường và xử lý nền đất yếu cơ bản hoàn thành

Hiện các nhà thầu đang đồng loạt thi công 12 cầu trên toàn tuyến. Trong tổng số 19 hầm chui, 6 hầm đã hoàn thành, 9 hầm đang thi công và 4 hầm đang chờ đủ thời gian thí nghiệm cọc xi măng đất để chuyển sang bước thi công tiếp theo.

Đẩy nhanh đấu nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Mai Sơn

Nhiều hạng mục đã hoàn thiện.

Đối với gói thầu hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng, dự án đã mở thầu và đang triển khai theo kế hoạch. Song song với thi công, các thủ tục điều chỉnh dự án cũng được đẩy nhanh.

Trong đó, phương án đấu nối cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận về chủ trương.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Bộ Xây dựng đã thống nhất phương án thiết kế đấu nối, kết nối hệ thống giao thông thông minh. Cục Đường bộ Việt Nam cũng thống nhất phương án kết nối, giải pháp thiết kế và tổ chức giao thông tại nút giao Mai Sơn.

Giải ngân hơn 4.690 tỉ đồng

Khu vực gần nút giao cao tốc Mai Sơn.

Về giải ngân, đến nay dự án đã giải ngân hơn 4.694 tỉ đồng trong tổng số hơn 6.824 tỉ đồng vốn được bố trí. Riêng năm 2026, lũy kế giải ngân đạt hơn 639 tỉ đồng, tương đương 23,05% kế hoạch năm.

Số vốn chưa giải ngân vẫn còn lớn, trong đó có gần 1.200 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Theo ông Minh, các nhà thầu đang huy động khoảng 700 công nhân cùng gần 300 đầu máy, triển khai 12 mũi thi công 3 ca/ngày để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phương tiện được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Đối với khối lượng đã hoàn thành, các đơn vị đang khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục thanh toán, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đã bố trí.