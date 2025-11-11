Cục thiết kế Kulibin đã bắt đầu thử nghiệm tại thực địa đối với phiên bản mới của nền tảng robot chiến trường Kuryer.

Hiện nay, các nhà thiết kế đã biến đổi phương tiện vận tải quân sự điều khiển từ xa phổ biến thành xe hỗ trợ hỏa lực chiến đấu - đây là một phiên bản thu nhỏ, không người lái của tổ hợp phun lửa tự hành hạng nặng Solntsepek.

Với mục đích này, một cụm gồm 8 súng phun lửa cầm tay (súng phóng đạn cháy nhiệt áp) dành cho bộ binh loại Shmel đã được lắp đặt trên nền tảng robot Kuryer.

"Đây là thiết bị đang di chuyển về phía đường tiếp xúc. Chúng tôi sẽ không chỉ ra hướng đi - hãy để nó gây bất ngờ cho đối phương", tài khoản nhà phân tích "Archangel Spetsnaz" viết, đồng thời đăng kèm bức ảnh một tổ hợp súng phun lửa tự hành ở phía sau xe tải KamAZ.

Robot phun lửa đặc biệt của Nga cơ động ra chiến trường.

Triển vọng cho những sản phẩm như vậy rất hứa hẹn, vì chúng nhỏ gọn, giá thành rẻ và có thể bảo vệ nhân sự khi họ ở tương đối xa tuyến tiếp xúc. Do hoạt động của UAV ở hậu phương, nguy cơ tổ hợp Solntsepek bị phá hủy là rất cao, trong khi đó "TOS mini" dựa trên nền tảng Kuryer có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế khả thi.

Nhà phát triển cũng xác nhận việc thử nghiệm phương tiện mới tại khu vực chiến sự, cùng với một bức ảnh chính thức hơn. Trước đó, nền tảng Kuryer được cung cấp làm bệ vận tải, phương tiện rải mìn, trạm tác chiến điện tử di động và robot hỗ trợ hỏa lực với súng máy và súng phóng lựu.

Theo Rossiyskaya Gazeta



