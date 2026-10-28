Lộ diện đơn vị vận hành Sân vận động VinFast - Trống Đồng: Từng quản lý các địa điểm tổ chức FIFA World Cup

Vingroup và Legends Global, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân vận động - nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện vừa công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng.

SVĐ Vinfast - Trống Đồng

Theo thỏa thuận, Vingroup và Legends Global sẽ hợp tác trong việc đưa các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quốc tế đến Sân vận động VinFast - Trống Đồng. Legends Global sẽ phối hợp với Vingroup quản lý địa điểm, cơ sở vật chất, nhà cung cấp và các dịch vụ vận hành tại sân.

Ngoài ra, Legends Global sẽ hỗ trợ đào tạo, phát triển chuyên môn cho đội ngũ quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Vingroup tại Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, đơn vị này hiện quản lý hơn 450 địa điểm trên thế giới, tổ chức hơn 20.000 sự kiện và đón hơn 165 triệu lượt khách mỗi năm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng hợp tác với Legends Global sẽ giúp Sân vận động VinFast - Trống Đồng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quốc tế. Theo ông, sân được thiết kế với quy mô lớn, kiến trúc mang biểu tượng Việt Nam, mái che đóng – mở tự động và mặt sân đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức sự kiện của FIFA.

Ông Dan Levy, Tổng Giám đốc điều hành Legends Global, nhận định dự án có thể góp phần đưa Hà Nội trở thành một điểm đến của ngành tổ chức sự kiện trực tiếp quốc tế. Ông cho biết Legends Global sẽ chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành địa điểm và tổ chức sự kiện với Vingroup.

Trong khi đó, ông Peter Loxton, Giám đốc Vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Trung Đông của Legends Global, cho biết hai bên sẽ kết hợp kinh nghiệm quốc tế với nguồn nhân lực địa phương để phát triển năng lực quản lý địa điểm tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Theo ông, mục tiêu là bảo đảm trải nghiệm cho khán giả, vận động viên, nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và các đối tác phù hợp với quy mô của sân vận động.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc. Theo thông tin công bố, công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, tích hợp hệ thống quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực.

Sân vận động nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, cùng hệ thống sân tập, sân thể thao và các tiện ích dự kiến gồm khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa – ẩm thực và nhà hát.

Theo kế hoạch, sự hợp tác giữa Vingroup và Legends Global hướng đến phát triển Sân vận động VinFast - Trống Đồng và Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương thành địa điểm tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế.

Hai bên cũng định hướng hợp tác dài hạn, trong đó Legends Global dành riêng cho Vingroup tại Việt Nam các dịch vụ thuộc lĩnh vực sân vận động, nhà thi đấu và sự kiện trực tiếp.

Ông Paul Sergeant OBE, chuyên gia về địa điểm tổ chức sự kiện và sân vận động của Legends Global, đã có mặt tại Hà Nội để triển khai công tác chuẩn bị về kỹ thuật và tiền khai trương. Công tác tuyển dụng nhân sự vận hành sân cũng đang được tiến hành.

Legends Global cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tổ chức sự kiện trực tiếp và quản lý địa điểm, đồng thời hợp tác với các thương hiệu trên thế giới. Các dịch vụ của doanh nghiệp bao gồm nghiên cứu tính khả thi, tư vấn, phát triển dự án, kinh doanh, phát triển quan hệ đối tác, quản lý địa điểm, dịch vụ khách hàng cao cấp, kinh doanh hàng hóa, khai thác nội dung và tổ chức sự kiện.

Legends Global thu hút sự kiện, hợp tác vận hành và quản lý một mạng lưới địa điểm toàn cầu, bao gồm:

Các SVĐ tổ chức FIFA World Cup: Reliant Stadium, Houston; AT&T Stadium, Dallas; SoFi Stadium, Los Angeles; Levi’s Stadium, Santa Clara; Rose Bowl, Los Angeles; Santiago Bernabéu, Madrid; Spotify Camp Nou, Barcelona.

Các SVĐ biểu tượng của các quốc gia: Emirates Stadium, London; Stamford Bridge, London; Suncorp Stadium, Brisbane; Kai Tak Stadium, Hồng Kông; Optus Stadium, Perth; Yankee Stadium, New York; Caesars Superdome, New Orleans.