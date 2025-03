Lộ diện doanh nhân U30 giàu nhất Việt Nam: Cầm gần 10.000 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết; cổ đông lớn của 2 tập đoàn bất động sản và công nghệ top đầu cả nước

Ông Hồ Anh Minh, con trai của Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Hồ Hùng Anh, đang nổi lên như một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam ở lứa tuổi dưới dưới 30.

Doanh trẻ sinh năm 1995 này hiện nắm giữ gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 4,9% vốn điều lệ của Techcombank. Tính theo giá cổ phiếu TCB đóng cửa ngày 17/3 là 27.450 đồng/cp, số cổ phiếu TCB Hồ Anh Minh đang nắm giữ có giá trị khoảng 9.462 tỷ đồng - số cổ phiếu này đưa ông Minh cùng em gái mình - Hồ Thủy Anh - chia sẻ vị trí người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán.

Bên cạnh đó, doanh nhân trẻ này còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của One Mount Group, công ty do mẹ của ông - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

One Mount Group được biết đến là công ty công nghệ được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam như Techcombank và Vingroup. Hiện nay tập đoàn đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

One Mount Group từng là công ty thành viên thuộc Vingroup được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. Trong nửa đầu năm 2022, Vingroup đã thoái hết vốn tại One Mount với mức định giá gần 600 triệu USD, 10% cổ phần của Hồ Anh Minh tại đây ước tính theo định giá này có giá trị khoảng 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ).

Ông Hồ Anh Minh còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Masterise Group, nơi Hồ Anh Minh giữ vai trò Tổng Giám đốc từ tháng 1/2025.

Masterise Group là một "ông lớn" trong ngành bất động sản với danh mục dự án cao cấp trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM. Tập đoàn này đã và đang phát triển một loạt dự án đình đám tại Hà Nội và Tp.HCM như Grand Marina, The Grand Hanoi, Masteri West Heights, Lumiere Evergreen, Masteri Waterfront, Lumiere SpringBay Ocean Park 2, Masteri Grand Avenue (Hà Nội), ...

Ngoài ra, ông Hồ Anh Minh còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam, chủ đầu tư dự án Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club tọa lạc tại Chương Mỹ, Hà Nội có vốn điều lệ hơn 435 tỷ đồng và 18,3% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn (14,64 tỷ đồng).

Tổng hợp lại, khối tài sản đứng tên Hồ Anh Minh từ cổ phiếu TCB, One Mount Group, Masterise Group và các doanh nghiệp khác có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong khi Hồ Anh Minh và cả em gái Hồ Thủy Anh đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều con cái của các tỷ phú hoặc doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam lại không có hoặc chỉ sở hữu tài sản rất khiêm tốn dưới danh nghĩa cá nhân.

Ví dụ như tỷ phú Phạm Nhật Vượng, con trai của ông là Phạm Nhật Anh Quân chỉ đang sở hữu 150.000 cổ phiếu VIC, có giá trị khoảng 7,8 tỷ đồng, còn em trai Phạm Nhật Minh Hoàng thì không sở hữu cổ phiếu nào.

Đặng Nguyễn Nam Anh – con trai Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) cũng không sở hữu cổ phiếu KBC nào trong khi chị gái Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm hơn 13,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,74%), với tổng giá trị khoảng 397 tỷ đồng theo thị giá hiện tại.