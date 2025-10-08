Sau gần một năm ra mắt Pulse Pro, HMD đang chuẩn bị trình làng thế hệ kế nhiệm Pulse 2 Pro. Một nguồn tin rò rỉ mới đây đã tiết lộ gần như toàn bộ thông số kỹ thuật cùng hình ảnh render của thiết bị, cho thấy HMD đang thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, đặc biệt là cụm camera lấy cảm hứng từ dòng iPhone 17 của Apple.

Theo hình ảnh rò rỉ, Pulse 2 Pro sở hữu cụm camera kép bố trí trong khung hình viên thuốc, nằm trên một cụm gồ hình vuông bo tròn các góc tương tự iPhone 17 Pro. Phần cụm camera này nhô cao hơn đáng kể so với thế hệ trước, tạo điểm nhấn mạnh về thị giác.

Về cấu hình, HMD Pulse 2 Pro được cho là trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch, độ phân giải FHD+ thay vì HD+ như bản cũ, tần số quét nâng lên 120 Hz so với 90 Hz trên Pulse Pro. Những cải tiến này hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động hơn.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Unisoc T615, thay thế cho T606 trước đây. Con chip này vẫn được sản xuất trên tiến trình 12 nm và không hỗ trợ 5G, tương tự tin đồn trước đó về việc HMD thử nghiệm Unisoc T7250, thực chất là phiên bản đổi tên của T615.

Ngoài ra, Pulse 2 Pro được nâng cấp khả năng chống bụi nước từ IP52 lên IP54, bổ sung hệ thống loa kép, hai micro, nút chức năng tùy chỉnh và NFC. Máy dự kiến có ba tùy chọn màu sắc gồm Glacier Green, Midnight Black và Twilight Purple. Hiện thời điểm ra mắt vẫn chưa được tiết lộ.

Tại Việt Nam, HMD có khá nhiều mẫu điện thoại phổ thông bán chạy, có thể kể tới như Nokia 105 4G giá chỉ vài trăm ngàn đồng, Nokia 105 4G Pro giá khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra, Viettel cũng có mẫu Viettel T2 4G giá 500.000 đồng cũng bán cực chạy, hoặc phân khúc smartphone phổ thông có Meizu Mblu 21 giá 1,99 triệu đồng.