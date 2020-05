Lộ diện đại gia BĐS có thú chơi "ngông" dát vàng nhiều cao ốc trải dài từ Hà Nội đến Đà Nẵng

Ông Đường từng phát biểu trên truyền thông, cách đây gần 20 năm vào dịp thăm Tòa tháp Empire State ở New York, ông Đường mê mẩn những cánh cửa thang máy mạ vàng tại đây và quyết định sẽ mạ vàng cho thang máy của Toà tháp đôi Hoà Bình đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Ông Nguyễn Hữu Đường đang dùng axit kiểm tra gạch phủ vàng 24k.

Nói là làm, dù thang máy Mitsubishi không có công nghệ mạ vàng trong khi tìm cả Việt Nam, thậm chí cả Đông Nam Á, cũng không đâu có xưởng đủ lớn để mạ vàng thang máy ông Đường đã lập hẳn một xưởng riêng để mạ vàng cho thang máy. Khi làm xong, ông Đường rất mãn nguyện vì thực hiện đúng lời hứa với đối tác cho dù mất tới 140 cây vàng để biến lời hứa thành hiện thực.



Ông Đường bên cạnh lan can dát vàng một căn hộ.

Sau khi dát vàng xong thang máy tòa tháp đôi, ông Đường tiếp tục quyết định dát vàng không chỉ cửa thang máy mà dát vàng cả phào chỉ sảnh đón và thành lan can của Tòa chung cư Hòa Bình Green City tọa lạc tại 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Lan can được mạ vàng 18k.

Không chỉ dát vàng các tòa nhà ở Hà Nội, năm 2017, dư luận lại một lần nữa xôn xao về dự án Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng (đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có bể bơi vô cực dát vàng trên tầng mái. Vào ngày 1/10/2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietLings) đã trao chứng nhận đây là bể bơi vô cực dát vàng 24K cao nhất Việt Nam (bể bơi được xây trên nóc tòa nhà 29 tầng, dát vàng phần gạch).



Bể bơi vô cực dát vàng trên nóc tòa nhà Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng.





Phối cảnh Hòa Bình Green Đà Nẵng.

Cách không xa Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng, Dự án Hòa Bình Hội An Golden Sea (Phường Cẩm An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam) cũng được vị đại gia Nguyễn Hữu Đường đang xây dựng và dự kiến sẽ dát vàng từ nội thất cho đến tiện ích.



Được biết, Hội An Golden Sea bao gồm bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn (với tổng số 612 căn bao gồm 50 căn dưới mặt nước biển, có diện tích từ 47,85 m2 – 77,67 m2) và 8 tòa lâu đài (diện tích sử dụng 550 m2, gồm 1 tầng hầm và 2 tầng nổi).

Phối cảnh dự án Hòa Bình Hội An Golden Sea.

Theo giới thiệu của Hòa Bình, nếu như Khách sạn Swisshorn Gold Palace toạ lạc Hồng Kông chỉ dát vàng nội thất; Khách sạn Trump International tại Lasvegas chỉ phủ vàng bên ngoài căn hộ; Khách sạn cao cấp 7 sao Buji Al-Arab tại Dubai chỉ phủ vàng phía ngoài hành lang và thang máy thì dự án Hội An Golden Sea là căn hộ khách sạn đầu tiên trên thế giới phủ vàng 24k từ nội thất đến tiện ích xung quanh, đặc biệt căn hộ được xây dựng dưới đáy đại dương.



Thiết bị vệ sinh phủ vàng

Cùng với Hội An Golden Sea, một dự án căn hộ dát vàng khác cũng đang được vị đại gia Đường Bia dát vàng ngay tại Hà Nội là Dự án khách sạn Hanoi Golden Lake (Ba Đình, Hà Nội). Dự án này đang trong giai đoạn hoàn thành và được dát vàng chói lóa.



Với tổng số hơn 400 phòng, Hanoi Golden Lake sẽ trở thành khách sạn dát vàng lớn nhất Hà Nội.

Không chỉ nội, ngoại thất, Hanoi Golden Lake còn là khách sạn đầu tiên ở Hà Nội có bể bơi vô cực trên mái cũng được ốp bằng gạch phủ vàng. Đây cũng là bể bơi vô cực dát vàng thứ 2 tại Việt Nam sau bể bơi dát vàng được công nhận kỷ lục tại Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng.



Được biết, Hanoi Golden Lake có 25 tầng nổi được thiết kế từ tầng 1 - tầng 4 là không gian tổ chức sự kiện, không gian nhà hàng, bên cạnh đó là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, spa, phòng tập gym,...Từ tầng 5 – tầng 25 là diện tích cho 378 căn hộ (có diện tích từ 48,19 m2 – 89,32 m2); Hơn 440 phòng với các phòng Hoàng gia, phòng Tổng thống và phòng hội nghị,.