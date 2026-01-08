Lộ diện 5 'đầu tàu' kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các địa phương gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; năm 2025, nhóm này đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước.

Theo đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt đạt mức tăng trưởng GRDP là 8,16% và 7,53%, đóng góp tương ứng 12,94 % và 23,11% vào tăng trưởng chung cả nước. Động lực chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ, đặc biệt là các ngành có giá trị gia tăng cao như thương mại, tài chính ngân hàng, vận tải, logistics, du lịch, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Tại Hà Nội, khu vực dịch vụ tăng 8,83% (đóng góp khoảng 78,02% trong tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm). Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức tăng 7,46%, đóng góp 21,09% cho thấy sản xuất và đầu tư xây dựng tiếp tục phục hồi theo hướng ổn định. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,55% và đóng góp 0,89%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây do thành phố tiếp tục cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất; mở rộng các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP, rau hữu cơ...

TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 7,53% (nếu loại trừ dầu thô đạt 8,03%). Động lực chính đến từ khu vực dịch vụ với mức tăng 8,76%, đóng góp 65,98% vào tăng trưởng, khẳng định vai trò dẫn dắt của khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,14%, đóng góp 33,53%, tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong phục hồi sản xuất và mở rộng hạ tầng. Ngược lại, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ tăng 2,36%, với mức đóng góp 0,49%, phản ánh đặc trưng của một đô thị đặc biệt với tỷ trọng nông nghiệp rất nhỏ trong GDP.

Hải Phòng đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,81%, đóng góp 8,58% vào tăng trưởng chung của cả nước, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua nhiều năm. Động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng là khu vực công nghiệp và xây dựng, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi mạnh mẽ, tăng 15,93% và đóng góp tới 66,9% vào tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngành vận tải và kho bãi tăng 13,11%, đóng góp 15,46%, củng cố vai trò của Hải Phòng như một trung tâm logistics và cảng biển lớn hàng đầu cả nước.

Đồng Nai ghi nhận tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,63%, đóng góp 5,49% vào tăng trưởng chung của cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tăng11,52%, đóng góp khoảng 67,15% vào mức tăng trưởng của tỉnh. Nhiều ngành công nghiệp trọng điểm đều tăng trên 10% như: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất thiết bị điện.

Đáng chú ý, lĩnh vực xây dựng tăng mạnh, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành và triển khai nhiều công trình đường giao thông, cấp thoát nước mới. Khu vực dịch vụ tăng 9,39%, đóng góp 28,04% vào tăng trưởng, với sự khởi sắc của các ngành lưu trú, ăn uống; vận tải, kho bãi; hoạt động kinh doanh bất động sản; vui chơi, giải trí do nhu cầu tiêu dùng tăng và các chương trình kích cầu tiều dùng được triển khai rộng rãi.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc.

Sự kết hợp này tạo nên lợi thế bổ trợ rõ nét: Bắc Ninh vốn là thủ phủ công nghiệp điện tử với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Amkor; trong khi Bắc Giang nổi lên với thế mạnh của công nghiệp hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng cao và khả năng thu hút FDI mạnh mẽ vào sản xuất, chế tạo. Nhờ đó, địa phương hình thành một trung tâm sản xuất đa dạng, quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, sự hợp nhất mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững.

Tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh năm 2025 ước đạt 10,3% (đóng góp 5,3% vào tăng trưởng chung cả nước), đứng thứ 5/34 địa phương, chủ yếu do ngành kinh tế chủ lực là "Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học" tăng mạnh trên 20%. Kết quả này đến từ các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng quy mô (Công ty Hana Micon, Fuyu, Fukang, Samsung electric) và các dự án FDI mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 như công ty Fulian, Amkor,….