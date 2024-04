Lộ diện 3 sinh viên học "đỉnh" nhất FTU trong lễ Tốt nghiệp đợt 1: GPA gần tuyệt đối, thành tích dài tít tắp

Trường Đại học Ngoại Thương từ lâu đã được biết đến là cơ sở giáo dục đại học top đầu cả nước đào tạo về khối ngành kinh tế. Không chỉ có điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng mà khối lượng học tập tại đây cũng rất nặng. Bởi vậy, các bạn sinh viên của trường có thể tốt nghiệp với điểm GPA cao thường nhận về không ít sự quan tâm.

Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 của trường Đại học Ngoại thương

Sáng nay (21/4), trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 cho gần 1.300 sinh viên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 59 và các khóa bổ sung. Nhân đây, top 3 sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất trong lễ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 của trường cũng đã lộ diện. Không ai khác, đó chính là: Trương Thị Hà Ninh, Mạc Thị Thanh Vân và Vũ Như Hoàng Phú với cùng mức điểm GPA 3,98.

1. Trương Thị Hà Ninh

Trương Thị Hà Ninh là sinh viên lớp Pháp 01/K59/Kinh tế đối ngoại, thuộc viện Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Bên cạnh mức điểm GPA 3,98, Hà Ninh còn đạt 96/100 điểm rèn luyện.

Chân dung nữ sinh Trương Thị Hà Ninh



Trước đó, nữ sinh từng là chủ nhân của hàng loạt thành tích ấn tượng khác như: Đồng tác giả bài đăng Kỉ yếu hội thảo khoa học VJCC; Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường năm học 2022, 2023; Lớp trưởng lớp Pháp 01-KTĐN-K59. Ngoài ra, nữ sinh còn đạt nhiều giải thưởng khác như: Giải Nhì cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ năm 2022; Top 30 dự án toàn cầu cuộc thi Social Business Creation (SBC); Đồng tác giả bài viết "Digital Transformation: The opportunities for International trade of Vietnam" được đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế; Trưởng nhóm bài kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học 2023 (SR-ICYBER 2023); Giải Nhất giải Minicasse Challenge-Road to Logichain 2022...

2. Mạc Thị Thanh Vân

Thanh Vân là sinh viên lớp Anh 01 - Kinh tế Quốc tế - K59 thuộc Khoa Kinh tế Quốc tế. Nữ sinh đạt GPA 3,98 cùng điểm rèn luyện 95.

Thanh Vân là sinh viên lớp Anh 01 - Kinh tế Quốc tế - K59 của trường Đại học Ngoại thương

Trong quá tình học tập dưới mái trường FTU, nữ sinh giành nhiều học bổng như: KKHT xuất sắc 07/07 kỳ liên tiếp (6 kỳ học bổng Xuất sắc, 1 kỳ học bổng Giỏi); Sinh viên tiêu biểu năm học 2022 - 2023; Sinh viên 5 tốt cấp Trường Đại học Ngoại thương 2 năm: 2021-2022, 2022 - 2023; Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế quốc tế năm 2023; Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Cấp Trường năm 2023 và được gửi bài cấp Bộ...

Không chỉ giành nhiều học bổng, nữ sinh còn tham gia nhiều cuộc thi chuyên môn giành cho sinh viên và giành giải cao như: Bán kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XXV 2023; Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế quốc tế năm 2023; Á quân cuộc thi Economic Champion 2021 do Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học NEU tổ chức; Quý quân 1 cuộc thi Hùng biện đỉnh cao Calliope do Học viện Tài Chính tổ chức; Đoạt giải Growth-oriented social business award nominee cuộc thi Social Business Creation 2021 dự án Vinastraws; Đoạt giải Innovative Social Business Model Global Award cuộc thi Social Business Creation 2021 dự án Vinastraws; Quý quân toàn cầu cuộc thi Social Business Creation 2022; Á quân Graduation Project The A Program 2022 - AIESEC in Vietnam...

3. Vũ Như Hoàng Phú

Chàng trai duy nhất góp mặt trong top 3 sinh viên có điểm GPA cao nhất đợt xét tốt nghiệp đợt 1 là Vũ Như Hoàng Phú - sinh viên lớp Anh 02 Kinh doanh Quốc tế K59, thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

Vũ Như Hoàng Phú là chàng trai duy nhất góp mặt trong danh sách này

Hoàng Phú là chủ nhân của loạt giải thưởng như: Khối trưởng khối 1 KDQT K59, lớp trưởng lớp Anh 02 KDQT K59; Sinh viên tiêu biểu Toàn trường, tuyên dương trong lễ khai giảng 2 năm học liên tiếp: 2021 - 2022; 2022 - 2023; Giải Nhì cấp Bộ, giải Nhì cấp trường cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2022; Giải Ba cấp Bộ cuộc thi "Tuổi trẻ học và làm theo lời Bác năm 2022"; Sinh viên 5 tốt cấp thành phố 2 năm liên tiếp (2022, 2023) và sinh viên 5 tốt cấp trường 3 năm liên tiếp (2021, 2022. 2023)...

Nam sinh 5 lần liên tiếp đạt học bổng KKHT, 2 lần đạt học bổng doanh nghiệp Aeon 1% (2022, 2023). Đồng thời, Hoàng Phú là tác giả bài báo đăng trên tạp chí quốc tế International Journal of Empirical Finance and Management Science (03.2022) và tác giả bài báo đăng trên tạp chí Kinh tế và Dự Báo (03.2024)...

Tổng hợp