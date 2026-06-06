Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng

UBND TP Hà Nội đã phê duyệt liên danh nhà đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư, gồm: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Trong đó, đại diện Liên danh là Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Người đại diện liên danh là ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại địa bàn 16 xã, phường : Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; Các khu đất phát triển đô thị; Đất mặt nước; Đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm dự án: 4 nhóm dự án đầu tư xây dựng (gồm 18 dự án thành phần) và 1 nhóm dự án Giải phóng mặt bằng độc lập.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư và phương án huy động vốn là vốn góp của Liên danh nhà đầu tư: 110.545 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp khác: 626.418 tỷ đồng.

Loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Phương thức thanh toán tương ứng (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán và phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật) theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo quy định pháp luật có liên quan.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2038.

Quyết định này thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của UBND TP Hà Nội vào tháng 12/2025. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp kể trên, liên danh nhà đầu tư dự án còn có Văn Phú, MIK Group và Tập đoàn T&T. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này sau đó lần lượt rút khỏi liên danh thực hiện dự án.