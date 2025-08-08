Lộ danh tính mỹ nam vừa chia tay Song Hye Kyo liền quay sang yêu đương đồng tính?

Sau đoạn teaser úp mở làm dậy sóng dư luận, cuối cùng Son Ho Young (thành viên nhóm g.o.d) đã chia sẻ tin đồn hẹn hò Song Hye Kyo trong chương trình Radio Star phát sóng tối 6/8. Nam thần Kpop đình đám hé lộ: "Vụ bê bối đầu tiên của tôi là với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Báo chí gọi đó là 'tình bạn màu hồng' và tôi vẫn còn nhớ".

Thành viên "nhóm nhạc quốc dân" tiếp tục kể: "Tôi là người hòa đồng, nên có rất đông bạn bè sau khi ra mắt. Tôi rất thân thiết với Hye Kyo. Hye Kyo cũng thích mọi người nên chúng tôi thường xuyên tụ tập cùng nhau. Nhóm bạn đã rất vui vẻ nhưng sau khi scandal xảy ra thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa".

Song Hye Kyo - Son Ho Young vướng tin hẹn hò đầu thập niên 2000

Sau đó, cả 2 ngôi sao trẻ đã phủ nhận tin đồn hẹn hò. Son Ho Young nhớ lại: "Nếu lúc đó có scandal thì công ty sẽ hỗn loạn mất. Chúng tôi thậm chí còn không thể ngồi cùng bàn. Sau tin đồn đó, mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách, tôi hầu như không gặp Hye Kyo nữa" . Như vậy, giữa Song Hye Kyo và Son Ho Young chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Đôi bên nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ, nhưng từ đó cũng đánh mất luôn tình bạn

Sốc hơn cả là sau khi tin đồn là bạn trai Song Hye Kyo, Son Ho Young đã trở thành "bậc thầy scandal". Anh chia sẻ bản thân vướng tin đồn hẹn hò đồng tính với thành viên cùng nhóm Yoon Kye Sang. "Tin đồn lan truyền qua fanfic. Vụ bê bối thậm chí còn được đưa lên trang nhất các mặt báo" - Son Ho Young bật cười nhớ lại những tháng ngày huy hoàng nhưng không kém phần ồn ào trong sự nghiệp của mình.

Son Ho Young vướng tin đồn yêu đương đồng tính với thành viên cùng nhóm Yoon Kye Sang

Trước đó, 1 bộ phận fan tỏ ra khó chịu khi Song Hye Kyo đang yên đang lành thì bỗng dưng bị nhắc đến trong 1 tin đồn tình cảm chưa rõ thực hư. Trong suốt gần 3 thập kỷ sự nghiệp, Song Hye Kyo công khai chuyện tình với 3 người gồm Lee Byung Hun, Hyun Bin và Song Joong Ki. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị nhiều antifan thêu dệt chuyện "đóng phim với ai là hẹn hò người đó" và không tiếc lời công kích, khủng bố. Chính vì vậy, chuyện hẹn hò là từ khóa nhạy cảm đối với các fan của Song Hye Kyo. Sau khi ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên cũng chưa công khai hẹn hò thêm ai và chỉ tập trung vào công việc.

Về phần Son Ho Young, nam ca sĩ này sinh năm 1980 tại Mỹ. Đến năm 1999, anh ra mắt trong nhóm nhạc g.o.d. g.o.d nhanh chóng đạt được thành công, trở thành nhóm nhạc quốc dân đình đám Kpop gen 1. Khi g.o.d ngừng hoạt động, Son Ho Young tiếp tục sự nghiệp với tư cách ca sĩ solo và diễn viên nhạc kịch.

Vào ngày 21/5/2013, cảnh sát tìm thấy thi thể 1 người phụ nữ trong xe của Son Ho Young. Nạn nhân được xác định là bạn gái của nam ca sĩ, cô mượn xe anh và tự tử bằng khí than trong xe. Theo kết quả điều tra, thành viên g.o.d không liên quan gì đến cái chết của bạn gái, cô tự tử vì nợ nần. Tuy nhiên đến ngày 24/5/2013, sau khi đưa tang bạn gái, Son Ho Young cũng đã tìm đến cái chết theo cách tương tự. May mắn là người qua đường đã trông thấy chiếc xe bén lửa và gọi cho cảnh sát. Nam ca sĩ được đưa đến bệnh viện, cứu sống kịp thời và không thể lại di chứng.

Son Ho Young từng kết liễu đời mình sau khi bạn gái tự tử trong xe anh

Nguồn: Sports Chosun