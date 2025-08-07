Lộ danh tính hot girl sinh con riêng cho thiếu gia sòng bạc Macau, còn ngang nhiên chọc tức "chính thất" siêu mẫu?

Ngày 8/6, nghi vấn Hà Du Quân ngoại tình và có con ngoài giá thú sau lưng bà xã siêu mẫu Hề Mộng Dao tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán, leo thẳng lên top 1 hot search MXH Weibo. Lùm xùm này nóng trở lại sau khi cư dân mạng phát hiện Lâm Huệ Lợi - tình cũ hot girl của thiếu gia trùm sòng bạc Macau - bất ngờ chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ công khai. Không chỉ vậy, Lâm Huệ Lợi còn đăng ảnh bế 1 em bé và tiết lộ bản thân đang làm mẹ đơn thân.

Việc Lâm Huệ Lợi công khai con nhỏ diễn ra chỉ sau vài ngày Hà Du Quân bị "bóc phốt" có 1 đứa con riêng và em bé đang được nuôi dưỡng ở nước ngoài. Đáng chú ý, Lâm Huệ Lợi được tiết lộ bí mật sinh con vào năm ngoái. Em bé đang được cô nuôi dưỡng ở quê nhà Singapore. Sự trùng hợp này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi Hà Du Quân có phải là cha đẻ của con Lâm Huệ Lợi và vị thiếu gia có lén lút qua lại với người cũ hay không.

Dân tình cho rằng với xuất thân danh giá của Lâm Huệ Lợi, cô chắc chắn không cần "ké fame" tình cũ để gây chú ý, nếu như việc hot girl này làm mẹ đơn thân không có ẩn tình. Nếu em bé thực sự là con của Hà Du Quân, hot girl Singapore được cho là đang có động thái thách thức, chọc tức "chính thất" Hề Mộng Dao.

Truyền thông Hong Kong đã liên hệ với Lâm Huệ Lợi, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, người đại diện của Hà Du Quân bác bỏ, cho biết đứa con của Lâm Huệ Lợi không liên quan đến thiếu gia này.

Đáng chú ý, dù nghi vấn chồng có riêng với bạn gái cũ ầm ĩ cõi mạng, Hề Mộng Dao vẫn quyết im lặng. Theo tờ QQ tìm hiểu được, mối quan hệ giữa siêu mẫu Victoria's Secret và chồng thiếu gia đang trục trặc, bất hòa. Cặp đôi đã "chiến tranh lạnh" được 1 thời gian. Không chỉ vậy, Hề Mộng Dao còn nghi bị nhà trùm sòng bạc Macau cô lập, hắt hủi.

Theo tờ 163, Lâm Huệ Lợi có xuất thân "cành vàng lá ngọc", thuộc giới thượng lưu như Hà Du Quân. Cô là con gái của ông trùm chứng khoán Singapore Lâm Vinh Phú, sở hữu khối tài sản ròng gần 20 tỷ NDT (73.000 tỷ đồng). Lâm Huệ Lợi và Hà Du Quân hẹn hò vào năm 2015, thông qua sự mai mối của Hà Siêu Doanh - chị gái thiếu gia sòng bạc.

Bà Lương An Kỳ rất ưng ý với bạn gái của con trai và từng muốn Hà Du Quân cưới Lâm Huệ Lợi. Tuy nhiên, cuộc tình của Hà Du Quân và Lâm Huệ Lợi kết thúc chỉ sau 1 năm bên nhau. Lý do tan vỡ là vì cả 2 có kế hoạch cuộc sống khác biệt. Lâm Huệ Lợi muốn sang Hàn Quốc theo đuổi sự nghiệp người mẫu, còn Hà Du Quân muốn cô ở lại Hong Kong (Trung Quốc) vun đắp tình cảm. Năm 2016, Lâm Huệ Lợi kết hôn chớp nhoáng với 1 doanh nhân. Tuy nhiên cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ. Đến năm 2022, cô tái hôn, nhưng lần nữa rơi vào cảnh ly dị.

Về phía Hà Du Quân, kết hôn với siêu mẫu Hề Mộng Dao vào năm 2019, sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Cặp đôi đã có với nhau 2 con là Hà Quảng Sân (Ronaldo, sinh năm 2019) và một con gái (sinh năm 2022).

