Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'

Hàng loạt “lô cốt” metro Nhổn - ga Hà Nội án ngữ phố trung tâm suốt gần chục năm qua, bóp nghẹt giao thông, đẩy nhiều tuyến phố kinh doanh lâm cảnh đìu hiu.
Đầu năm 2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thu gọn rào chắn tại nhiều vị trí thi công đoạn ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Theo đó, đơn vị thi công điều chỉnh một số hạng mục rào chắn tại khu vực đường Kim Mã. Một đoạn dài khoảng 400 m được thu hẹp, bề rộng giảm từ 0,5 đến 1 m. Tại khu vực đối diện số nhà 304 Kim Mã, rào chắn cũng được lùi vào thêm khoảng 10 m.
Không chỉ gây áp lực giao thông, các rào chắn kéo dài nhiều năm còn tác động rõ rệt đến hoạt động kinh doanh tại khu vực Kim Mã, nơi vốn được xem là đất có giá trị thương mại cao. Nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách, một số phải đóng cửa. Không ít mặt bằng treo biển cho thuê trong thời gian dài.
Đáng chú ý, tại một trường học trên phố Cát Linh, lối vào bị thu hẹp đáng kể, chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Điều này gây khó khăn cho việc di chuyển của học sinh và phụ huynh trong giờ cao điểm.
Tại khu vực ga Hà Nội, tác động của việc thi công hiện hữu trong nhiều năm. Từ năm 2019, hàng rào công trường bắt đầu xuất hiện trên phố Trần Hưng Đạo, kéo dài hơn 200 m. Một tuyến phố vốn rộng rãi với nhiều làn xe dần bị thu hẹp, chỉ còn một làn lưu thông. Tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên, kèm theo bụi và tiếng ồn.
Đến năm 2022, phạm vi rào chắn tiếp tục mở rộng lên khoảng 400 m để phục vụ thi công ga ngầm. Có thời điểm, mỗi chiều đường chỉ còn khoảng 1,5 m, đủ cho xe máy len lỏi. Không gian giao thông bị bóp nghẹt trong thời gian dài khiến khu vực này trở thành điểm nóng về ùn tắc. Dù triển khai theo hình thức cuốn chiếu, đến tháng 3/2026, khu vực trước ga Hà Nội vẫn chưa hoàn tất. Nhiều hạng mục thi công kéo dài khiến người dân mòn mỏi chờ đến ngày tháo dỡ lô cốt metro.
Khi bốn ga ngầm từ S9 đến S12 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được hoàn thiện và đưa vào khai thác, toàn tuyến dài 12,5 km sẽ chính thức vận hành thông suốt từ Nhổn tới khu vực ga Hà Nội. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các trục đường trọng điểm, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với tuyến Cát Linh - Hà Đông và tạo động lực phát triển đô thị khu vực phía Tây thành phố.