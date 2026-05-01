Lô cốt metro Nhổn-ga Hà Nội án ngữ gần chục năm, phố trung tâm thành 'phố chết'

Lô cốt metro Nhổn - ga Hà Nội án ngữ phố trung tâm Hà Nội suốt gần chục năm

Khởi công từ năm 2010, tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội từng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2015. Sau nhiều lần điều chỉnh, mốc vận hành toàn tuyến hiện được lùi đến năm 2027, chậm hơn một thập kỷ so với kế hoạch ban đầu.

Dự án có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km trên cao đã đưa vào khai thác từ tháng 8/2024. Đoạn này bước đầu vận hành ổn định, nhận phản hồi tích cực từ người dân.

Tuy nhiên, phần ngầm dài 4km với 4 ga và hệ thống hạ tầng phức tạp vẫn tiếp tục thi công, trở thành điểm nghẽn lớn nhất, khiến toàn tuyến chưa thể thông suốt.

Dự án chưa hoàn thành cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt rào chắn công trường vẫn tồn tại trên nhiều tuyến phố trung tâm. Những lô cốt này tồn tại suốt gần chục năm qua, gây áp lực lớn lên giao thông và đời sống người dân.

Tại các khu vực có ga ngầm, công trường chiếm dụng phần lớn mặt đường. Với những tuyến phố như Kim Mã hay Quốc Tử Giám, bề rộng mặt đường ban đầu khoảng 12-15 m, có đoạn rộng hơn. Tuy nhiên khi đơn vị thi công quây rào phục vụ dự án, phần diện tích bị chiếm dụng tới một nửa, thậm chí có vị trí chiếm khoảng hai phần ba mặt đường. Phần đường còn lại chỉ còn 5-7 m, đủ cho 2-3 làn xe lưu thông.

Đường Kim Mã là một trong những điểm chịu tác động rõ rệt nhất. Đoạn qua khu vực hồ Thủ Lệ, nơi tuyến chuyển tiếp từ trên cao xuống ngầm, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tại ga S9 Kim Mã, phần lớn diện tích lòng đường bị quây tôn, phần còn lại chật hẹp khiến các xe đi lại khó khăn, đặc biệt theo hướng vào trung tâm.

Đầu năm 2026, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thu gọn rào chắn tại nhiều vị trí thi công đoạn ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Theo đó, đơn vị thi công điều chỉnh một số hạng mục rào chắn tại khu vực đường Kim Mã. Một đoạn dài khoảng 400 m được thu hẹp, bề rộng giảm từ 0,5 đến 1 m. Tại khu vực đối diện số nhà 304 Kim Mã, rào chắn cũng được lùi vào thêm khoảng 10 m.

Không chỉ gây áp lực giao thông, các rào chắn kéo dài nhiều năm còn tác động rõ rệt đến hoạt động kinh doanh tại khu vực Kim Mã, nơi vốn được xem là đất có giá trị thương mại cao. Nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách, một số phải đóng cửa. Không ít mặt bằng treo biển cho thuê trong thời gian dài.

Tại khu vực ga S11 Văn Miếu trên phố Quốc Tử Giám, phạm vi rào chắn cũng mới được điều chỉnh. Đoạn từ ngõ Lương Sử B đến số 25 Quốc Tử Giám dài khoảng 100 m được thu hẹp, giúp mặt đường mở rộng từ 7 m lên 9 m. Khu vực ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng được cải thiện tầm nhìn nhờ rào chắn lùi vào thêm khoảng 10 m.

Việc quây tôn kéo dài khiến tuyến phố này mất đi sự nhộn nhịp vốn có. Gia đình bà Hà Thị Thái, 87 tuổi, hiện sinh sống trong căn nhà chỉ khoảng 15 m² sau khi bị ảnh hưởng bởi dự án. Trước đây, gia đình có thể kinh doanh nhỏ, nhưng khi mặt tiền bị thu hẹp và phía trước bị hàng rào tôn che chắn, việc buôn bán phải dừng lại.

“Những năm trước, việc đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện, bị quây tôn, lối đi ngoằn ngoèo, có chỗ chỉ vừa một xe máy đi qua, không thể quay đầu. Đến năm nay, đường sá mới thông thoáng hơn một chút,” bà Thái chia sẻ.

Chị Mỹ Lan (52 tuổi) cho biết năm 2020 chị thuê mặt bằng tại khu vực này để mở quán cà phê, nhưng việc buôn bán nhanh chóng gặp khó khi công trình được triển khai. Lượng khách giảm mạnh, quán chỉ hoạt động cầm chừng. Theo chị, từ khi tuyến phố bị quây kín, người qua lại thưa dần, nhiều khách không còn nhận ra sự tồn tại của cửa hàng. “Trước đây, khi chưa có hàng rào công trình, tuyến phố luôn đông đúc, nhộn nhịp. Nay hai bên bị quây kín, cả con phố trở nên vắng lặng như ‘phố chết’. Nhiều người thậm chí không biết quán vẫn hoạt động nếu không đi sâu vào trong ngõ”, chị Lan chia sẻ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực ga S10 Cát Linh. Rào chắn metro đã tồn tại liên tục hơn 6 năm tại khu vực này. Có thời điểm, đoạn đường dài hàng trăm mét bị quây kín, diện tích chiếm dụng lên tới 1/2 đến 2/3 mặt đường. Gần đây, khi một số hạng mục dần hoàn thiện, rào chắn mới được điều chỉnh thu hẹp. Tuy nhiên, không gian lưu thông vẫn hạn chế, việc đi lại qua khu vực này vẫn rất khó khăn.

Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn, nhất là theo hướng từ Cát Linh sang Giảng Võ.

Đáng chú ý, tại một trường học trên phố Cát Linh, lối vào bị thu hẹp đáng kể, chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Điều này gây khó khăn cho việc di chuyển của học sinh và phụ huynh trong giờ cao điểm.

Tại khu vực ga Hà Nội, tác động của việc thi công hiện hữu trong nhiều năm. Từ năm 2019, hàng rào công trường bắt đầu xuất hiện trên phố Trần Hưng Đạo, kéo dài hơn 200 m. Một tuyến phố vốn rộng rãi với nhiều làn xe dần bị thu hẹp, chỉ còn một làn lưu thông. Tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên, kèm theo bụi và tiếng ồn.

Đến năm 2022, phạm vi rào chắn tiếp tục mở rộng lên khoảng 400 m để phục vụ thi công ga ngầm. Có thời điểm, mỗi chiều đường chỉ còn khoảng 1,5 m, đủ cho xe máy len lỏi. Không gian giao thông bị bóp nghẹt trong thời gian dài khiến khu vực này trở thành điểm nóng về ùn tắc. Dù triển khai theo hình thức cuốn chiếu, đến tháng 3/2026, khu vực trước ga Hà Nội vẫn chưa hoàn tất. Nhiều hạng mục thi công kéo dài khiến người dân mòn mỏi chờ đến ngày tháo dỡ lô cốt metro.

Hôm 27/2, kiểm tra thực địa tại các ga ngầm S9 Kim Mã, S10 Cát Linh và S12 ga Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, triển khai liên tục để bảo đảm tiến độ, không để kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh cần thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu thu hẹp, tháo dỡ rào chắn đến đó nhằm sớm hoàn trả mặt bằng, giảm áp lực giao thông khu vực. Đồng thời, các đơn vị phải tiếp tục phối hợp rà soát, điều chỉnh rào chắn tại các vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn công trình.