Lộ clip Lê Giang sượng trân vì bị mời ra khỏi rạp khi đang chụp hình với Tiểu Vy

Tối 26/5, sự kiện công chiếu và họp báo phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn khán giả. Thảm đỏ chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với màn xuất hiện của loạt gương mặt đình đám Vbiz như Quốc Trường, Tiểu Vy, Thiên Ân, Hoà Minzy, Thanh Thuỷ, Jun Vũ, Ngọc Thanh Tâm, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Tín Nguyễn... Dàn khách mời đồng loạt lên đồ nổi bật, tạo nên bữa tiệc visual mãn nhãn ngay từ những phút đầu tiên.

Bên cạnh dàn sao hot, sự chú ý của cư dân mạng còn đổ dồn vào một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khó xử của Lê Giang. Theo đó, thay vì chụp ảnh tại khu vực thảm đỏ, nữ nghệ sĩ cùng ekip lại tạo dáng ngay bên trong rạp chiếu, trước màn hình lớn. Tuy nhiên, một staff sau đó đã tiến đến nhắc nhở và đề nghị Lê Giang di chuyển ra khu vực backdrop nếu muốn tiếp tục chụp hình.

Không chỉ Lê Giang, Tiểu Vy đứng cạnh cũng để lộ biểu cảm sượng sùng, “đứng hình” vài giây trước cách xử lý khá bất ngờ của staff. Dẫu vậy, cả hai vẫn nhanh chóng rời khỏi khu vực rạp chiếu để tránh làm ảnh hưởng đến buổi họp báo ra mắt phim.