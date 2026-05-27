Lộ clip Lê Giang sượng trân vì bị mời ra khỏi rạp khi đang chụp hình với Tiểu Vy

Tối 26/5, sự kiện công chiếu và họp báo phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông lẫn khán giả. Thảm đỏ chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với màn xuất hiện của loạt gương mặt đình đám Vbiz như Quốc Trường, Tiểu Vy, Thiên Ân, Hoà Minzy, Thanh Thuỷ, Jun Vũ, Ngọc Thanh Tâm, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Tín Nguyễn... Dàn khách mời đồng loạt lên đồ nổi bật, tạo nên bữa tiệc visual mãn nhãn ngay từ những phút đầu tiên.
Bên cạnh dàn sao hot, sự chú ý của cư dân mạng còn đổ dồn vào một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khó xử của Lê Giang. Theo đó, thay vì chụp ảnh tại khu vực thảm đỏ, nữ nghệ sĩ cùng ekip lại tạo dáng ngay bên trong rạp chiếu, trước màn hình lớn. Tuy nhiên, một staff sau đó đã tiến đến nhắc nhở và đề nghị Lê Giang di chuyển ra khu vực backdrop nếu muốn tiếp tục chụp hình.
Không chỉ Lê Giang, Tiểu Vy đứng cạnh cũng để lộ biểu cảm sượng sùng, “đứng hình” vài giây trước cách xử lý khá bất ngờ của staff. Dẫu vậy, cả hai vẫn nhanh chóng rời khỏi khu vực rạp chiếu để tránh làm ảnh hưởng đến buổi họp báo ra mắt phim.
Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng cách xử lý của staff là hoàn toàn hợp lý bởi khu vực bên trong rạp chiếu thường có quy định riêng, hạn chế việc chụp ảnh để tránh ảnh hưởng đến khâu tổ chức cũng như tiến độ sự kiện. Nhiều người nhận xét staff chỉ đang làm đúng nhiệm vụ và áp dụng quy định chung với tất cả khách mời.
Lê Giang là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và truyền hình Việt suốt nhiều thập kỷ qua. Bà sinh năm 1972, xuất thân từ cải lương và từng là đào chính của nhiều đoàn hát miền Tây từ khi mới 15 tuổi. Năm 1990, nữ nghệ sĩ giành Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở Dòng Sông Đầm Lầy, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực hài kịch và nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ lối diễn duyên dáng, tự nhiên.
Sau nhiều biến cố đời tư và khoảng thời gian sang Úc sinh sống, Lê Giang trở lại showbiz Việt rồi dần “hồi sinh” tên tuổi nhờ các gameshow ăn khách như Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Hội Ngộ Danh Hài, Gương Mặt Thân Quen Nhí... Tuy nhiên, phải đến giai đoạn từ 2021 trở đi, nữ nghệ sĩ mới thực sự bùng nổ ở mảng điện ảnh. Liên tiếp góp mặt trong loạt phim trăm tỷ như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Chị Chị Em Em 2, Gặp Lại Chị Bầu, Làm Giàu Với Ma, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Báo Thủ, Lê Giang được khán giả ưu ái gọi là “thần tài phòng vé” hay “bà hoàng phim trăm tỷ” của màn ảnh Việt.
Đến năm 2026, Lê Giang vẫn là một trong những nghệ sĩ nữ đắt show nhất Vbiz khi hoạt động song song ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn gameshow. Bên cạnh khả năng tung hứng hài hước quen thuộc, bà còn được đánh giá cao ở những vai diễn tâm lý nặng đô, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ nhiều tổn thương nhưng giàu cảm xúc. Dù từng gặp vấn đề sức khỏe vào cuối năm 2025 và phải tạm ngưng một số hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ hiện đã dần trở lại với các dự án mới, tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ sau gần 40 năm làm nghề.
Mộng Điềm - Clip: Team Sự Kiện