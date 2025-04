Lộ chuyện Gil Lê tình tứ với cô gái lạ, Xoài Non chất vất ngay trên livestream

So với những cuộc tình trước thì Gil Lê hiếm hoi bật chế độ công khai khi hẹn hò Xoài Non. Không chỉ thoải mái đăng ảnh nhau trên mạng xã hội, cả hai còn khoe đang sống chung nhà và thường xuyên livestream trò chuyện những vấn đề riêng tư với người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng chính là những livestream này, thái độ Gil Lê và Xoài Non đối với nhau khiến netizen dấy lên nhiều tranh cãi. Mới đây nhất, việc Xoài Non chất vấn Gil Lê ngay trên livestream gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, trong tối 18/4, Xoài Non đang trò chuyện với cư dân mạng thì bỗng dưng xuất hiện bình luận cho biết đã bắt gặp Gil Lê ôm, tình tứ với cô gái lạ mặt ở Quận 2. Trước lời "mách" chấn động này, Xoài Non tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bật cười rồi quay sang hỏi Gil Lê: "Ôm bé nào ở quận 2 vậy? Hả?". Dù không lộ diện trên livestream nhưng có thể thấy khoảnh khắc đó Gil Lê giữ im lặng, còn Xoài Non liên tục hỏi lại những câu trên. Tuy nhiên, sau gần 1 phút thì Xoài Non có cú "quay xe": "Sao không rủ ôm chung với. Sau này có thấy ai xinh như rủ nha". Lúc này thì Gil Lê mới lên tiếng với giọng điệu khá vui vẻ, hài hước là: "OK!".

Có thể thấy, đây chỉ màn trêu ghẹo nhau giữa Xoài Non và Gil Lê. Trước đó, cư dân mạng cũng thường xuyên tung tin đồn như thế này trên livestream để "tạo drama" cho cả hai. Vì thế, Xoài Non không hề bực bội mà sau màn đối chất trên, cô vẫn thoải mái "flex" Gil Lê là người rất nhẹ nhàng, ân cần. Thậm chí, lần đầu tiên gặp nhau, Xoài Non phải đề nghị Gil Lê nói chuyện to tiếng hơn vì không nghe được.

Xoài Non gây xôn xao khi hỏi thẳng Gil Lê về tin đồn ôm cô gái lạ

Tưởng cặp đôi sắp có căng thẳng, hoá ra Xoài Non đã quá quen với việc bị tung tin đồn giả để ghẹo thế kia

Trong một lần livestream vào tháng 9/2024, Xoài Non đã từng nhắc về mong muốn về chung nhà với Gil Lê. Cô chia sẻ: "Mọi người còn nôn hơn tôi nữa. Anh ơi, anh nhớ mặc áo vest nhé, để em mặc bộ soa rê (Tạm dịch: áo cưới, trang phục cưới dành cho cô dâu). Hỏi ảnh cần tôi book make up giùm không. Có bà ơi, nhưng tôi thiếu chiếc nhẫn cưới". Khi đó, Xoài Non còn gọi Gil Lê là chú rể, vui vẻ nghĩ về đám cưới.

Xoài Non tiếp tục nhắc đến chuyện cưới hỏi trong một cuộc trò chuyện cuối tháng 3/2025. Theo đó, Xoài Non chủ động đọc những bình luận để giục Gil Lê "chốt đơn" mình vào cuối năm. Cô nũng nịu nhìn về phía Gil Lê nói: "Mọi người bảo là cuối năm sắp xếp cưới liền cho em. Mọi người bảo không cưới là có người hốt bé Xoài đó. Tui nói cho biết, tui cũng có giá lắm đó". Trước những lời "thả thính" đáng yêu này, thay vì hưởng ứng hay hứa hẹn về ngày chung đôi thì Gil Lê được cho là có phản ứng khá phủ. Theo đó, Gil Lê đáp lại: "Nói trước bước không qua đó nha".

Xoài Non từng xuất hiện cùng gia đình đến xem concert của Chị Đẹp có Gil Lê biểu diễn

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa năng. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, cô là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính. Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Về Gil Lê, cô đã có thâm niên hoạt động âm nhạc hơn 10 năm nhưng chưa thực sự có hit đáng kể. Những ca khúc quen thuộc của Gil Lê có thể kể đến như Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình...

Gil Lê và Xoài Non bị bắt gặp "khóa môi" trên sân pickleball vào tháng 8/2024. Kể từ đó, cả hai ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau hơn. Tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp mùa 2, Xoài Non đến ủng hộ Gil Lê và được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Trước đó, cả hai cũng từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay. Kể từ khi ngầm thừa nhận quan hệ vào tháng 10/2024, Gil Lê và Xoài Non đã đồng hành cùng nhau trong cả công việc và cuộc sống.