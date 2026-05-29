Lo cho Hương Giang trước thềm Chung kết Miss Grand International All Stars 2026

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang đã trở thành một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất từ cộng đồng fan sắc đẹp. Đại diện Việt Nam liên tục gây chú ý nhờ visual bén, thần thái cùng phong độ ổn định qua các hoạt động.

Sau đêm bán kết 1, Hương Giang tiếp tục bước vào phần thi Bán kết 2 diễn ra tối 28/5 tại Thái Lan với màn trình diễn bikini đầy năng lượng. Đại diện Việt Nam nhanh chóng ghi điểm nhờ kỹ năng catwalk, thần thái sân khấu và khả năng làm chủ ống kính. Theo công bố, Hương Giang đạt điểm trung bình 8,93 ở phần thi áo tắm.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen, cư dân mạng cũng đồng loạt bày tỏ sự lo lắng khi nữ ca sĩ để lộ dấu hiệu sưng phù ở chân. Trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, phần mắt cá chân của Hương Giang có dấu hiệu sưng rõ khi mang giày cao gót.

Nhiều netizen cho rằng việc phải liên tục đi giày cao gót, đứng và di chuyển cường độ cao trong suốt cuộc thi có thể khiến tình trạng của Hương Giang trở nên nghiêm trọng hơn. Đây cũng được xem là một bất lợi đáng chú ý, ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của đại diện Việt Nam trong những chặng đua quan trọng sắp tới.

Hương Giang lộ dấu hiệu sưng phù ở chân khi tham gia Miss Grand International All Stars. Nguồn: hotnhat.homnay

Nhiều netizen để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng, cho rằng tình trạng của nữ ca sĩ có thể sẽ nặng hơn khi đi giày cao gót liên tục. Nguồn: hotnhat.homnay

Tối 28/5, hơn 50 thí sinh của Miss Grand International All Stars 2026 chính thức bước vào phần thi Bán kết 2 tại Thái Lan.

Trước đó, Hương Giang từng trực tiếp chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trong một đoạn clip trò chuyện cùng Hoà Minzy. Người đẹp tiết lộ chân xuất hiện tình trạng phù nề, nổi các nốt tím và có dấu hiệu giống suy giãn tĩnh mạch. "Bây giờ bác sĩ không cho đi giày cao gót nữa, bị phù 2 bên rồi khủng khiếp không. Chân đang bị tím, phù lên", Hương Giang nói.

Theo các chuyên gia, suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý tiến triển âm thầm, thường gây cảm giác đau nhức, nặng chân, phù nề và xuất hiện các mạch máu nổi rõ dưới da. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Hương Giang từng tiết lộ đã đi khám, bác sĩ yêu cầu không được đi cao gót. Ảnh: FBNV

Dù gặp vấn đề sức khỏe, Hương Giang vẫn giữ phong độ khá ổn định tại Miss Grand International All Stars năm nay. Người đẹp liên tục xuất hiện nổi bật trong các hoạt động, được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm sân khấu, kỹ năng trình diễn và khả năng tạo spotlight mỗi lần xuất hiện. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng dự đoán đại diện Việt Nam sẽ có vị trí cao tại cuộc thi năm nay.

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Năm nay, BTC lần đầu tổ chức phiên bản All Stars, quy tụ các thí sinh từng chinh chiến quốc tế nhưng chưa đăng quang, đồng thời mở rộng tiêu chí dành cho người chuyển giới và thí sinh đã kết hôn hoặc có con.

Trước đó, cô chiến thắng phần thi vote World's Choice Award và giành suất vào thẳng top 18. Ảnh: FBNV