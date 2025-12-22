Lo cho HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn bị soi loạt hint hẹn hò từ năm 2022. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện yêu đương nhưng ai cũng biết chuyện cả hai là một cặp. Trên mạng xã hội, nam rapper sinh năm 1999 không ngại thể hiện tình cảm bằng cách chăm chỉ thả tim ảnh của nửa kia.

Trên kênh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi, Tăng Mỹ Hàn mới đăng tải đoạn clip khoe visual ngọt ngào. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý là việc hashtag “chiyeuminhanh” không xuất hiện. Trước đó, hashtag này hầu hết xuất hiện ở các bài đăng của hot girl sinh năm 2003, được nhiều người cho là lời nhắn gửi tình cảm đầy ẩn ý đến HIEUTHUHAI.

Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã khiến không ít netizen bàn tán. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bình luận xuất hiện nghi vấn mối quan hệ giữa hai người có thể đang gặp trục trặc. Tuy nhiên số khác lại phủ nhận, cho rằng cặp đôi vẫn đang bình thường.

Tăng Mỹ Hàn chia sẻ đoạn clip mới trên kenh TikTok có 1,3 triệu người theo dõi. Nguồn: TikTok Tăng Mỹ Hàn

Tuy nhiên cư dân mạng lại xôn xao bàn tán khi nữ hot girl không còn sử dụng hashtag chiyeuminhanh. Ảnh: TikTok Tăng Mỹ Hàn

Trước đó, hầu hết các bài đăng của Tăng Mỹ Hàn đều sử dụng hashtag này. Ảnh: TikTok Tăng Mỹ Hàn

Trong suốt hơn 3 năm qua, Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI 5 lần 7 lượt bị tóm hint hẹn hò. Vào tháng 6/2025, loạt ảnh tại photobooth ghi lại cảnh Tăng Mỹ Hàn dịu dàng hôn má HIEUTHUHAI đã khiến cộng đồng mạng rần rần.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào tháng 10/2023, HIEUTHUHAI từng chia sẻ lý do giấu kín chuyện yêu đương: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi.

Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Trong suốt hơn 3 năm qua, Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI 5 lần 7 lượt bị tóm hint hẹn hò. (Ảnh: MXH)

Hot girl Tăng Mỹ Hàn được nhiều người yêu mến nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, vóc dáng mảnh mai cùng phong cách thời trang trẻ trung, bắt mắt. Sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng, Tăng Mỹ Hàn hiện cũng là gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh lookbook và hoạt động quảng bá cho nhiều thương hiệu thời trang.

HIEUTHUHAI từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”.