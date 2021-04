Lộ cảnh nóng 19+ của Hoạn Thư trong phim Kiều, netizen ném đá: "Thô bỉ, rẻ tiền"

- Đỉnh cao của văn học Việt bị biến thành phim mối tình tay ba phim nóng

- Nói không phải nịnh chứ nhìn thô dễ sợ

- Trời má ơi, sao cái cảnh này nó thô bỉ mà chả có tí nghệ thuật hay chút tinh tế nào vậy? Ơn giời, tôi quyết không đi xem đâu

- Nếu có ý định đi coi thì cân nhắc lại nha, rẻ tiền thật sự

- Kiệt tác của văn học Việt Nam mà làm thành cái thể loại gì đây? Chả hiểu sao người nổi tiếng còn cố PR cho cái phim này nữa, mà không được kiểm duyệt à ta

- Tục tĩu và thô thiển. Từ một tác phẩm "xé lòng" thành bộ phim hài hước như vậy chỉ có những bộ óc siêu đẳng mới làm được. Quan ngại cho nền điện ảnh nước nhà!

