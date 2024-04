Lộ bằng chứng công ty "tiểu tam" Cô đi mà lấy chồng tôi giở thói "xã hội đen" đe dọa nạn nhân vụ bạo lực học đường

Sau 2 thập kỷ diễn xuất, đến nay Song Ha Yoon mới bật lên được nhờ vai phản diện trong Cô đi mà lấy chồng tôi . Tuy nhiên vừa nổi lên, Song Ha Yoon đã bị tố bạo lực học đường cấp độ 8, tát bạn học 90 phút liên tiếp.

Công ty quản lý sau đó đã phải thừa nhận Song Ha Yoon bị buộc chuyển trường do có liên quan đến 1 vụ bạo lực học đường, nhưng không trực tiếp tham gia đánh người. King Kong by Starship giải thích nữ diễn viên chuyển trường vì muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc để gia nhập làng giải trí, chứ không phải chịu hình phạt buộc chuyển trường.

Đến nay, nạn nhân bị Song Ha Yoon bắt nạt đã tung đoạn tin nhắn của công ty quản lý nữ diễn viên gửi. Netizen xứ Hàn không khỏi bức xúc vì đoạn tin nhắn sử dụng nhiều ký tự "~" đầy cợt nhả, sai chính tả và ngữ pháp, thậm chí có giọng điệu "xã hội đen" đe dọa nạn nhân.

Trước đó, công ty King Kong by Starship muốn gặp mặt trực tiếp nạn nhân, nhưng bị người này khước từ. Giờ đây netizen đã hiểu lý do nạn nhân từ chối gặp mặt công ty do cảm thấy bị đe dọa và không được tôn trọng.

Nạn nhân...

... tung bằng chứng bị công ty của Song Ha Yoon đe dọa

Cụ thể, tin nhắn này viết: "Xin chào ~ Như đã nói trước đó, tôi thay mặt CEO. Mặc dù chúng tôi chưa thể liên lạc với Song Ha Yoon nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, chúng tôi cảm thấy nếu có điều gì cô ấy phải xin lỗi, thì cô ấy sẽ xin lỗi. Chúng tôi đang không biết tin vào ai.

Ví dụ nếu bạn nói chuyện này cho người khác biết, liệu họ có nói kiểu 'Ồ ~ Thật sao ~? Tôi đồng tình với những gì bạn nói ~ Thế thì tôi sẽ bắt họ quỳ xuống xin lỗi ~! Liệu họ có làm thế không ~? Tôi cũng cố gắng hiểu lập trường của cả bạn và Ha Yoon ~!' Nên đây là lý do CEO muốn chúng ta gặp nhau ~ Liệu bạn có thể dành thời gian và gác lại công việc của mình không, vì chắc bạn bận rộn lắm.

Nhưng bạn có nghĩ rằng chúng ta không nên truy cứu đến cùng câu chuyện này không ~? Không phải bạn nói chuyện này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn sao?~ Nên là chúng ta gặp nhau nhé".

Vụ việc Song Ha Yoon bị tố bạo lực học đường nổ ra từ ngày 1/4, chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC đã đưa tin về nữ diễn viên tên "S" bị tố vi phạm bạo lực học đường đến cấp độ 8, tát vào mặt nạn nhân suốt 90 phút.

Được biết nữ diễn viên S đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn phản diện. Mặc dù chương trình Scandal Supervisor không nhắc danh tính nữ diễn viên, nhưng lại sử dụng ảnh làm mờ của Song Ha Yoon. Trùng hợp thay, Song Ha Yoon có tên bắt đầu bằng chữ S, đang nổi đình nổi đám nhờ vai tiểu tam trong Marry My Husband.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục bị tố đánh hội đồng bạn học, buộc phải chuyển trường 2 lần vì bạo lực học đường. Ban đầu, công ty quản lý mạnh mẽ phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong Scandal Supervisor, cho biết Song Ha Yoon không quen người tố cáo và dọa xin lệnh cấm phát sóng chương trình.

Sau đó, công ty này phải "quay xe" thừa nhận Song Ha Yoon chuyển trường vì có liên quan đến 1 vụ bạo lực học đường. Giờ đây khi được hỏi về lý do, thời điểm chính xác và tính chất của việc Song Ha Yoon chuyển trường, King Kong by Starship chỉ dè dặt trả lời rằng họ đang xác minh.

Danh tiếng Song Ha Yoon sụp đổ vì bê bối bạo lực học đường

