HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt

Gia Linh
|

Trước giờ hôn lễ với ca sĩ Akira Phan tối nay (26/9) tại TP.HCM, Phương Maika thử hai bộ đầm cưới được Chung Thanh Phong thiết kế riêng.

Theo Chung Thanh Phong, anh bắt đầu lên ý tưởng cho các thiết kế từ nhiều tuần trước đám cưới, dựa trên câu chuyện tình yêu của cặp đôi.

Bộ váy cưới chính có tông bạc, thiết kế trễ vai với phom corset 3D ôm sát cơ thể. Phần thân và tùng váy được đính pha lê thủ công. Thiết kế có thể tháo rời phần tùng xòe, giúp cô dâu thay đổi phom váy và thuận tiện di chuyển trong buổi lễ.

Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt - Ảnh 1.

Akira Phan và Phương Maika.

Điểm đặc biệt nằm ở chiếc khăn voan đi kèm. Trên nền voan mỏng, các nốt nhạc được đính bằng pha lê Swarovski, cùng tên ca khúc "The Vow". Đây là bản tình ca do Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày cưới. Chi tiết này cũng là điểm nhấn riêng của bộ váy, gắn với món quà âm nhạc mà chú rể dành cho cô dâu.

Thay vì hoa tươi, Phương Maika sử dụng một bó hoa cưới được tạo hình từ pha lê. Các khối pha lê trong suốt được ghép thủ công thành bó hoa hoàn chỉnh. Theo ê-kíp Chung Thanh Phong, quá trình thực hiện kéo dài hơn một tháng, từ khâu lên ý tưởng, tạo hình đến hoàn thiện từng chi tiết.

Bộ váy thứ hai sẽ được Phương Maika mặc trong phần chào bàn và tiệc after party. Vẫn sử dụng tông bạc, thiết kế này có phom ôm sát với những nếp gấp được xử lý bằng kỹ thuật draping. So với bộ váy cưới chính có phần tùng xòe rộng, trang phục thứ hai gọn nhẹ hơn, phù hợp để cô dâu di chuyển và giao lưu với khách mời.

Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt - Ảnh 2.
Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt - Ảnh 3.

Phương Maika lộng lẫy trong váy cưới của NTK Chung Thanh Phong.

Trên thân váy, các viên pha lê được đính theo hình giọt nước, gợi liên tưởng đến những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới. Chi tiết này cũng tạo sự liên kết với bộ váy cưới chính, vốn sử dụng pha lê làm điểm nhấn.

Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika diễn ra tối nay tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP.HCM, với khoảng 700 khách mời. Trước đó, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 2/5 tại TP.HCM. Akira Phan cho biết đám cưới đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống của anh, đồng thời chia sẻ mong muốn sớm có con chung với vợ.

Trước khi đến với nhau, cả hai từng trải qua nhiều biến cố tình cảm: Akira Phan có một con riêng hiện sống tại Australia còn Phương Maika là mẹ đơn thân của ba con. Cô cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến mình quyết định tiến tới hôn nhân và cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Lộ ảnh vợ CEO 37 tuổi của Akira Phan thử váy cưới trước giờ G, khăn voan có chi tiết đặc biệt - Ảnh 4.

Cận nhan sắc vợ Akira Phan trước giờ cưới.

Akira Phan, tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, quê TP HCM, gia nhập showbiz từ năm 2010 với các bản hit như Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Năm 2015, anh đứt dây chằng khi đá bóng, phải ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian và từ đó không còn chơi thể thao vận động mạnh. Anh tái xuất năm 2019 với ngoại hình thay đổi rõ rệt, sau đó xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Phương Maika, 37 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, quen Akira Phan từ tháng 8 năm ngoái qua các buổi tiệc chung.

Diễn viên Lệ Hằng chia sẻ quá khứ sai lầm, vợ "người kia" tìm đến tận trường, U55 có việc mới
Tags

Akira Phan

Phương Maika

Chung Thanh Phong

váy cưới

Pha Lê

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại