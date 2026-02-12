Lộ ảnh Range Rover faceliftt trên đường thử: Đèn trước thay đổi nhẹ, dễ có bản thuần điện

Range Rover bản nâng cấp lộ ảnh chạy thử. Ảnh: Carscoops

Land Rover đang tiến hành cập nhật dòng xe biểu tượng của mình khi những hình ảnh chạy thử đầu tiên của Range Rover bản facelift vừa bị bắt gặp. Những hình ảnh này cho thấy hãng sẽ chỉ thực hiện những chỉnh sửa nhỏ thay vì đại tu toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc Range Rover sẽ tiếp tục giữ nguyên DNA sang trọng vốn làm nên tên tuổi của thương hiệu, đồng thời bổ sung các chi tiết mới để duy trì sức hấp dẫn của một trong những mẫu xe hạng sang đầu bảng.

Trong loạt ảnh chụp trộm mới được công bố, chiếc Range Rover prototype xuất hiện với lớp ngụy trang đen-trắng quen thuộc, nhưng vẫn lộ nhiều chi tiết ngoại thất quen thuộc của phiên bản hiện hành. Phần đầu xe được tinh chỉnh nhẹ với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn pha thiết kế lại, trong khi hốc gió phía dưới dự kiến cũng được làm khác biệt để tạo điểm nhấn mới mẻ hơn.

Phác thảo Range Rover mới bằng AI

Phần đuôi có thể có một vài cải tiến nhỏ về thiết kế như đèn hậu khác biệt và cản sau tinh chỉnh để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế tổng thể. Ngoài ra, những thay đổi như bộ mâm mới hoặc các chi tiết trang trí bên ngoài cũng được giới quan sát nhận định là có thể xuất hiện trên bản sản xuất.

Mặc dù ảnh chụp trộm chủ yếu tập trung vào ngoại thất, không có nhiều thông tin rõ rệt về khoang nội thất và trang bị bên trong. Tuy nhiên, cabin của chiếc prototype được che phủ khá kín, điều này cho thấy Land Rover có thể đang chuẩn bị những cập nhật nhỏ về hệ thống giải trí, hỗ trợ lái hoặc chất liệu nội thất cao cấp hơn, phù hợp với xu hướng nâng cao trải nghiệm người dùng trong phân khúc SUV siêu sang.

Đuôi xe có thể thay đổi nhẹ. Ảnh: Carscoops

Về hiệu năng vận hành, hiện chưa có xác nhận chính thức từ Land Rover về việc sẽ thay đổi động cơ cho phiên bản facelift này. Trong khi đó, dòng Range Rover hiện hành đang cung cấp nhiều lựa chọn động lực khác nhau, bao gồm động cơ I6 3.0L tăng áp 395 mã lực 550Nm, V8 twin-turbo 4.4L mạnh 523 mã lực. Ngoài ra còn có biến thể plug-in hybrid công suất 543 mã lực, trong đó phiên bản chạy điện “xanh” được trang bị pin đủ để chạy thuần điện trong quãng đường ngắn hơn.

Đi kèm với đó, Land Rover cũng đang phát triển một mẫu Range Rover Electric thuần điện. Thông tin cho thấy xe có thể sử dụng pin dung lượng 117kWh và hệ dẫn động hai mô-tơ tạo tổng công suất khoảng 542 mã lực và 850Nm. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ bổ sung thêm lựa chọn “xanh” cho khách hàng muốn một chiếc SUV sang trọng đậm chất Range Rover nhưng không cần đến động cơ đốt trong.

Phác thảo phần đuôi xe bởi AI.

Theo đồn đoán từ các nguồn tin theo dõi chu trình phát triển sản phẩm của Land Rover, bản facelift của Range Rover dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, đúng thời điểm thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ sang cả hybrid và điện hóa. Những cải tiến không quá lớn nhưng vừa đủ chắc chắn sẽ giúp Range Rover giữ được sức hút với những khách hàng trung thành, đồng thời tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ SUV hạng sang từ Đức hay Mỹ.