Lộ ảnh Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới: Lần đầu có động cơ thuần điện, chạy Hà Nội - Đà Nẵng không cần sạc, ra mắt ngay năm nay

Phác thảo hình ảnh Mercedes-Benz C-Class thuần điện thế hệ mới. Ảnh: AutoCar

Mercedes-Benz đang chuẩn bị ra mắt phiên bản chạy điện hoàn toàn mới của dòng C-Class, dự kiến chính thức debut trong nửa cuối năm 2026, mở ra một chương mới trong chiến lược điện hóa của hãng. Đây sẽ là lần đầu tiên sedan C-Class xuất hiện dưới dạng xe điện, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng của Mercedes trong việc đưa các dòng xe chủ lực truyền thống tiến vào kỷ nguyên EV.

Theo nguồn tin từ Carscoops, mẫu xe này hiện được biết đến với tên gọi C-Class with EQ Technology, phản ánh rằng Mercedes sẽ áp dụng công nghệ điện khí hóa tiên tiến mang thương hiệu EQ lên một trong những dòng xe sedan chủ lực nhất của mình. Mẫu sedan điện này sẽ được phát triển trên nền tảng MB.EA, tương tự như nền tảng dành cho các mẫu điện khác của Mercedes như GLC với EQ Technology – mẫu SUV điện vừa ra mắt trước đó – hứa hẹn mang lại hiệu suất vận hành và khả năng sạc nhanh vượt trội.

C-Class thế hệ mới trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Dù hãng vẫn giữ kín nhiều chi tiết kỹ thuật, một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trên C-Class EV chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn có khả năng phát sáng, tương tự phong cách từng xuất hiện trên GLC EQ. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn giúp nhận diện xe trong dòng sản phẩm điện của Mercedes. Xe cũng dự kiến sẽ có bố cục tổng thể tương đồng với C-Class chạy động cơ xăng hiện hành, nhưng được tinh chỉnh hướng tới khí động học tốt hơn và phù hợp với đặc tính vận hành của EV.

Nội thất C-Class thế hệ mới lần đầu lộ diện. Ảnh: Carscoops

Dựa trên những gì chúng ta biết về GLC EQ, dòng C-Class điện sẽ sử dụng hệ thống điện 800 volt , và phiên bản C400 dự kiến sẽ có hệ thống truyền động hai động cơ với công suất 483 mã lực. Nó cũng có thể được trang bị bộ pin lithium-ion 94 kWh tương tự như GLC, cho tầm hoạt động kỳ vọng lớn hơn mức 713km/sạc như GLC hiện tại.

Những hình ảnh rò rỉ về nội thất của chiếc C trong các bức ảnh chụp trộm trước đây cho thấy nó sẽ có màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch, trải dài toàn bộ bảng điều khiển.

Nội thất GLC thuần điện. Ảnh: Mercedes-Benz

Điều đó sẽ mang đến cho C-Class một không gian nội thất rất khác biệt so với đối thủ BMW i3 sedan điện, mẫu xe cũng dự kiến ra mắt vào mùa thu này, nhưng được cho là sẽ có rất ít màn hình điều khiển thông thường trên bảng điều khiển, thay vào đó tập trung vào màn hình hiển thị trên kính chắn gió.

Ngoại thất Neue Klasse của i3 sẽ giúp chiếc BMW trông hiện đại hơn từ bên ngoài, mặc dù điều này có thể quá "vượt tầm" đối với một số người hâm mộ thích kiểu dáng của dòng 3-series hiện tại.