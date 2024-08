Lộ ảnh con trai Will Smith "ăn vụng" sau lưng bạn gái 4 năm

Vào ngày 15/8, TMZ đăng tải loạt ảnh Jaden Smith tận hưởng kỳ nghỉ bên hot girl mạng Khleopatre ở Ibiza, Tây Ban Nha. Trong những bức ảnh của TMZ , con trai Will Smith hôn Khleopatre đầy tình tứ, cặp đôi vui vẻ tận hưởng quãng thời gian bên nhau.

Điều đáng nói là chỉ vừa mới ngày 5/8, Jaden Smith còn xuất hiện bên bạn gái Sab Zada. Người mẫu này và con trai tài tử Will Smith đã hẹn hò từ năm 2020 đến nay. Điều này làm dấy lên nghi vấn Jaden Smith ngoại tình. TMZ đã liên hệ với đại diện của ngôi sao The Karate Kid nhưng chưa nhận được phản hồi.

Jaden Smith tình tứ hôn hot girl Khleopatre ở Ibiza, Tây Ban Nha

Cặp đôi vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau

Đáng nói là chỉ vừa mới 10 ngày trước, con trai Will Smith còn tình tứ bên bạn gái Sab Zada

Điều này làm dấy lên tin đồn ngôi sao sinh năm 1998 "cắm sừng" bạn gái 4 năm

Jaden Smith sinh năm 1998, là con trai của tài tử Will Smith. Tên tuổi Jaden Smith gắn liền với bộ phim The Karate Kid , ra mắt năm 2010. Bộ phim gây sốt và trở thành hiện tượng với doanh thu gần 360 triệu USD (hơn 9.000 tỷ đồng), đưa con trai Will Smith lên hàng sao trẻ triển vọng.

Tuy nhiên kể từ đó đến nay, sự nghiệp của diễn viên kiêm rapper này dậm chân tại chỗ. Lúc này, tên tuổi Jaden Smith chỉ còn gắn với những ồn ào như lối sống nổi loạn, bất hòa với gia đình, dùng chất kích thích, hẹn hò với những hot girl ăn chơi nổi tiếng ở Hollywood như Kylie Jenner, Sofia Richie...

Tên tuổi con trai Will Smith gắn với bộ phim The Karate Kid

Kể từ năm 2020 đến nay, Jaden Smith hẹn hò với người mẫu Sab Zada. Cô gái này sinh năm 1999, mang vẻ đẹp lạ lai 3 dòng máu Trung Quốc, Philippines và Tây Ban Nha. Bên cạnh việc làm người mẫu ảnh, Sab Zada còn thử sức với vai trò ca sĩ khi tung loạt ca khúc Stable, Peter Pan , Time, Sabrina Fair ... Tuy nhiên các sản phẩm không gây chú ý nhiều.

2 sao trẻ hẹn hò từ năm 2020 đến nay

Sab Zada có visual xinh đẹp và quyến rũ

Nguồn: TMZ