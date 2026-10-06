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Lộ ảnh chị đẹp và ca sĩ Vbiz kém 6 tuổi vừa bí mật về Quảng Trị ra mắt gia đình

Hạ Anh
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Hôn sự của cặp đôi này chắc không còn xa!

Mới đây, cư dân mạng rần rần trước khoảnh khắc được cho là Bích Phương và Tăng Duy Tân ra mắt gia đình. Theo thông tin hiển thị trên ảnh, bức ảnh này được chụp vào ngày 4/10/2026 tại Nam Hải Lăng, Quảng Trị. Đây cũng chính là quê hương của Tăng Duy Tân. 

Trong ảnh, Bích Phương diện trang phục sáng màu, đứng sát bên Tăng Duy Tân. Cả hai xuất hiện cùng một nhóm người trong không gian được trang trí khá chỉn chu, phía sau có nhiều chi tiết mang màu sắc của một buổi tiệc. Từ đây, cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn phải chăng Bích Phương đã cùng bạn trai về quê và có dịp gặp gỡ gia đình, người thân của nam ca sĩ. 

Trước đó, Tăng Duy Tân cũng đã ra mắt gia đình Bích Phương. Nam ca sĩ cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp, thân thiết với gia đình nhà gái. Việc Bích Phương cũng đã ra mắt gia đình đàng trai khiến netizen hóng chờ, hỷ sự chắc đang đến gần. 

Lộ ảnh Bích Phương về Quảng Trị ra mắt gia đình Tăng Duy Tân cách đây ít ngày

Mối quan hệ Bích Phương và Tăng Duy Tân 

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi. Kể từ đó, loạt hint của cả hai ngày càng nhiều như bị bắt gặp về quê của nhau, hay du lịch ra mắt nhóm bạn thân. Không những vậy, đàng trai liên tục phát tín hiệu công khai nhưng Bích Phương khá ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng tin hẹn hò suốt 2 năm qua

Đơn cử như vừa qua, trong sự kiện âm nhạc tổ chức dịp 8/3, Tăng Duy Tân và Bích Phương cùng có tên trong dàn line-up. Bên cạnh set diễn, chia sẻ của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả như vỡ oà trong cảm xúc. Nhân dịp 8/3, Tăng Duy Tân mở lời: "Các cánh mày râu ơi! Anh em chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc đến một nửa còn lại của thế giới nhé! Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương. Hôm nay Tân cũng đã chuẩn bị những bó hoa rất thơm, phải lựa chọn khá vất vả mới có được, với mong muốn mang chút tình cảm của mình gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp, và đặc biệt là gửi đến…ấy", anh nói thêm.

Được fan đẩy thuyền kịch liệt ngay trên sân khấu, Bích Phương luống cuống ngại ngùng. Cô nhanh chóng đáp lại: "Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá". Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn chúc luôn cả Bích Phương nhưng bị đàng gái từ chối thẳng thừng, "về nhà có gì chúc sau".

Cả hai từng công khai "đánh dấu chủ quyền" ngay sân khấu

Trong concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (OTP: One True Pairing, cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh. Trước những bàn tán ngày càng rộ lên, Bích Phương mới đây đã chính thức lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Chuyện tình Bích Phương và Tăng Duy Tân được ủng hộ

Ảnh: FBNV 

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