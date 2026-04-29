Lỗ 3 tỷ vì “chơi” chứng khoán: Vợ gánh khoản nợ 2 tỷ, chồng lương chồng 15 triệu chỉ đủ tiêu

Đầu tư sinh lời và từ đó làm giàu là mục tiêu chung của không ít người. Đương nhiên, điều đó không sai, chỉ là đôi khi thực tế lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Có người đầu tư chỉ kịp “về bờ” - hòa vốn, có người lãi nhẹ, có người lãi đậm và cũng không ít người mất sạch, thậm chí còn “âm”.

Tình cảnh của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại thuộc trường hợp cuối cùng. Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết năm ngoái, chồng “chơi chứng khoán” bị lỗ 3 tỷ. Giờ còn đang nợ 2 tỷ và khoản này cô là người “gánh” vì lương chồng 15 triệu, chỉ đủ trang trải chi tiêu, tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Mỗi ngày, cô vợ phải làm từ 7h sáng đến tận 9h tối, liên tục như vậy thành ra áp lực, cáu gắt, chẳng thể tích cực nổi…

Nguyên văn bài tâm sự của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình: Hoàn cảnh như vậy, áp lực tài chính như vậy thì không căng thẳng, không cáu gắt mới là chuyện lạ.

“Để lỗ đến 3 tỷ xong giờ lại còn nợ 2 tỷ, thì bạn dùng từ chơi chứng khoán là đúng rồi đó, chứ như vậy thì không thể gọi là đầu tư. Sai lầm là dùng đòn bẩy tài chính quá mạnh. Làm lụng không biết bao lâu mới gom được 2 tỷ mà giờ lại thành nợ, là mình có khi mình chẳng bao dung được như bạn đâu. Nếu thấy áp lực quá thì lựa lời nói với bố mẹ chồng, xem bố mẹ có giúp được gì không, mình thấy chỉ còn mỗi cách đó” - Một người khuyên.

“Mình cũng từng như bạn. Mình là trụ cột kinh tế, nghỉ làm một ngày là mất bao nhiêu nên cứ cố gắng làm và làm, nhiều khi lết không nổi mà vẫn tăng ca tới tối mịt mới về. Mình mệt mỏi, mình cáu gắt, mình bực bội. Sức khoẻ mình cũng kém đi rất nhiều, vừa áp lực về công việc vừa áp lực về tài chính. Cứ vậy suốt tận 4 năm, mà giờ cũng là chuyện của quá khứ rồi. Thế nên chuyện gì cũng qua thôi, dù mệt cỡ nào cũng qua miễn là mình không từ bỏ. Giờ trách móc nhau vì sai lầm thì chuyện cũng đã rồi, cố gắng bao dung và động viên nhau làm lại thôi” - Một người bày tỏ.

“Nghĩ tích cực thì coi như của đi thay người thôi bạn ạ. Ai cũng có vài lần sai lầm trong đời, không ai sống mà không sai, chỉ là cái sai của chồng bạn thì hơi đắt. Giờ cả 2 cùng cố gắng, và bạn cũng nên quan sát xem chồng có còn đam mê “chơi” chứng khoán nữa không. Chứ 1 người vun vào trả nợ, 1 người lại lén đi vay với tâm lý gỡ gạc thì chắc chẳng bao giờ thoát được. Nợ 100-200 triệu thì khác chứ nợ đến 2 tỷ thì mình đoán trước đây chồng bạn cũng ham gỡ gạc lắm nên mới thành thế đấy” - Một người vừa động viên, vừa nhắc nhở.

“Lương chồng bằng 1 nửa lương vợ, chẳng lo tập trung cải thiện thu nhập mà lại ham đầu tư sinh lời, mình nghĩ đó cũng là 1 sai lầm cần nghiêm túc nhìn nhận đấy” - Một người bày tỏ.

3 điều cần lưu tâm khi đầu tư chứng khoán nếu không muốn mất sạch

1. Không “all-in”: Luôn quản trị rủi ro trước khi nghĩ đến lợi nhuận

Sai lầm phổ biến nhất là dồn toàn bộ tiền vào một mã cổ phiếu với kỳ vọng “thắng đậm”. Thị trường luôn có biến động, và ngay cả cổ phiếu tốt cũng có lúc giảm mạnh. Vì vậy, nguyên tắc cơ bản là phân bổ vốn hợp lý: Không để một khoản đầu tư chiếm tỷ trọng quá lớn trong danh mục. Bên cạnh đó, cần xác định trước mức lỗ có thể chấp nhận (cut-loss) để tránh rơi vào trạng thái “gồng lỗ” kéo dài.

Ảnh minh họa

Quản trị rủi ro không giúp bạn luôn thắng hay luôn lãi, nhưng nó giúp bạn còn tiền để đi tiếp và đó mới là điều quan trọng.

2. Khồng đầu tư theo “tin đồn”

Nhiều người tham gia thị trường chỉ vì “nghe nói mã này sắp tăng” mà không thực sự hiểu doanh nghiệp đang làm gì, tình hình tài chính ra sao. Đây là cách nhanh nhất để… mất tiền.

Trước khi mua, hãy dành thời gian tìm hiểu cơ bản: doanh thu, lợi nhuận, ngành nghề, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu đó. Khi bạn hiểu rõ giá trị doanh nghiệp, bạn sẽ ít bị dao động trước những biến động ngắn hạn. Ngược lại, nếu mua theo tin đồn, bạn rất dễ hoảng loạn khi giá đi ngược kỳ vọng và đưa ra quyết định sai lầm.

3. Kiên nhẫn và kỷ luật: Đầu tư chưa bao giờ là “cuộc chơi” ngắn hạn

Thị trường chứng khoán không phải nơi làm giàu nhanh trong vài ngày. Việc liên tục mua bán theo cảm xúc thường khiến chi phí tăng cao và hiệu quả giảm sút. Một nhà đầu tư hiệu quả cần có kế hoạch rõ ràng: mua khi nào, giữ bao lâu, bán khi đạt mục tiêu gì.

Quan trọng hơn là tuân thủ kế hoạch đó, thay vì bị cuốn theo tâm lý đám đông. Kiên nhẫn giúp bạn tận dụng sức mạnh của tăng trưởng dài hạn, còn kỷ luật giúp bạn tránh những quyết định bốc đồng - hai yếu tố then chốt để không “mất sạch” trên thị trường.