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LNG không chỉ là câu chuyện của một nhà máy điện

Giang Thanh
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Trước áp lực tăng trưởng hai con số và nhu cầu điện ngày càng lớn, Đà Nẵng kiến nghị đưa dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh vào triển khai ngay trong giai đoạn 2026-2030, sớm hơn 5 năm so với quy hoạch hiện nay.

Ngày 14/8, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số.

Theo ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, địa phương nhìn nhận việc phát triển LNG không chỉ là câu chuyện của một nhà máy điện, mà là một hệ sinh thái gồm: Cảng nhập khẩu, kho chứa, hạ tầng khí, nhà máy điện, hệ thống truyền tải, logistics và thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Giang Thanh.

Theo Quyết định số 768 ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW (tại KCN Hòa Ninh, xã Bà Nà, TP. Đà Nẵng) được quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2031-2035.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, Đà Nẵng có không gian phát triển mới với Khu kinh tế mở Chu Lai, cảng Liên Chiểu, khu công nghiệp công nghệ cao, Khu Thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế… Những mô hình tăng trưởng mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đảm bảo nguồn điện an toàn, an ninh năng lượng.

“Việc đảm bảo nguồn điện và đặc biệt là phát triển điện khí LNG không chỉ phục vụ cho Đà Nẵng mà góp phần để cân bằng hệ thống điện quốc gia; đồng thời, mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp công nghệ cao, logistics và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố nói riêng và cả nước nói chung”, ông Bình nói.

Với định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, Đà Nẵng cần nguồn điện chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, từ thực tiễn đó, địa phương mong muốn sớm triển khai Dự án nhà máy điện LNG tại Hòa Ninh ngay trong giai đoạn 2026 - 2030, sớm 5 năm so với quy hoạch hiện nay. UBND TP. Đà Nẵng đã có các văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ chuyển dự án này từ danh mục dự phòng sang danh mục triển khai.

Ông Nguyễn Văn Trừ - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, cho biết, nguồn phát điện tại chỗ của thành phố đang mất cân đối khi lượng điện sản xuất chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu.

Yêu cầu về nguồn điện nền chất lượng cao càng gia tăng khi thành phố tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn và trung tâm dữ liệu - những lĩnh vực đòi hỏi nguồn điện liên tục, ổn định tuyệt đối và đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

“Dự án Nhà máy điện khí LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 (vốn đầu tư 1,59 tỷ USD) là giải pháp tối ưu cho bài toán cung ứng điện và chuyển đổi xanh. Dự án gắn liền với hạ tầng dùng chung gồm: cảng lỏng/khí và kho LNG Liên Chiểu”, ông Trừ nói.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đề xuất nâng công suất kho LNG Liên Chiểu lên 1 đến 2 triệu tấn/năm (giai đoạn 2026 - 2030) và 3 đến 5 triệu tấn/năm (sau năm 2030); đồng thời, quy hoạch tuyến đường ống dẫn khí Liên Chiểu - Hòa Ninh để đảm bảo nhiên liệu cho dự án.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đối với điện khí LNG, Nghị quyết số 70-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển cơ sở đầy đủ năng lực nhập khẩu khí LNG theo nhu cầu cấp cho các nguồn điện khí LNG và các nhu cầu khác, hình thành các trung tâm năng lượng tập trung khí LNG, hài hòa giữa các vùng miền.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đến năm 2035, cả nước có 22 dự án nhiệt điện LNG.

Theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2035, cả nước sẽ có 22 dự án nhiệt điện LNG được xây dựng, đưa vào vận hành. Riêng từ nay đến 2030, sẽ có 15 dự án triển khai, đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 22.524 MW.

Hiện, dự án nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã đi vào vận hành thương mại, đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia cả về nguồn điện và đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện.

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