Livestream xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu

Viên Minh/VTC News
|

Bà M.T.Q. (45 tuổi, ở Lào Cai) bị phạt 7,5 triệu đồng vì nhiều lần phát ngôn xúc phạm lực lượng thi hành công vụ khi livestream trên Facebook.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Văn Bàn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà M.T.Q. (45 tuổi, trú thôn Trung Đoàn, xã Văn Bàn) vì hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10h ngày 5/5, bà Q. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp (livestream) khi tổ công tác của Công an xã Văn Bàn phối hợp với Phòng Kinh tế xã thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Trung Đoàn.

Quá trình livestream, bà Q. nhiều lần sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng đang thi hành công vụ cùng một số cá nhân liên quan.

Bà M.T.Q. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Văn Bàn vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định c

Hành vi đăng tải, phát tán nội dung mang tính xúc phạm trên không gian mạng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Từ vụ việc trên, Công an xã Văn Bàn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của cơ quan chức năng.

Cũng liên quan đến hành vi xúc phạm người thi hành công vụ, ngày 2/5, lực lượng Công an TP Hải Phòng cũng phát hiện 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bình luận có nội dung khiếm nhã, tiêu cực, công kích uy tín lực lượng công an.

Hai tài khoản được xác định do P.X.C. (SN 1974, trú xã Tân Minh, Hải Phòng) và H.V.C. (SN 1982, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) quản lý, sử dụng.

Theo cơ quan công an, các cá nhân này đăng bình luận tiêu cực trong bài viết của Chuyên đề An ninh Hải Phòng ngày 29/4, với nội dung xuyên tạc, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

