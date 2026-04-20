Livestream 15 giờ xuyên 1.265 km chỉ sạc một lần, Lôi Quân phá vỡ tranh cãi marketing bằng sự thật

5 giờ sáng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, khi phần lớn thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì một buổi Livestream đã âm thầm bắt đầu và nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Trên ghế phụ của chiếc Xiaomi SU7 Pro, Lôi Quân xuất hiện không phải với vai trò quen thuộc của một doanh nhân công nghệ, mà như một nhân chứng sống cho một cuộc thử nghiệm khắc nghiệt: hành trình dài 1.265 km, chỉ sạc duy nhất một lần.

Chuyến đi kéo dài 14 giờ 58 phút, với tốc độ trung bình 94 km/h, không đơn thuần là một buổi livestream giải trí. Nó là một phép thử công khai cho những gì ngành xe điện thường chỉ thể hiện qua con số trên giấy. Khi từng kilomet được ghi nhận trực tiếp, khi cảnh cắm sạc diễn ra trước hàng vạn ánh mắt, những hoài nghi về “số liệu ảo” dần bị bào mòn bởi trải nghiệm thực tế.

Lôi Quân đã thực hiện một buổi livestream dài 15 giờ trên chiếc Xiaomi SU7 Pro đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, đạt chặng đường 1265 km chỉ với một lần sạc.

Trong nhiều năm qua, ngành xe điện luôn đối mặt với vấn đề niềm tin, đặc biệt là câu chuyện “tầm hoạt động không như quảng cáo”. Những con số được công bố trong phòng thí nghiệm thường không phản ánh đúng điều kiện sử dụng thực tế, khiến người tiêu dùng dè dặt. Chính vì vậy, cách tiếp cận của Xiaomi, đưa toàn bộ quá trình thử nghiệm ra ánh sáng, được xem là một bước đi khác biệt.

Tuy nhiên, điều khiến sự kiện này gây tranh cãi không chỉ nằm ở công nghệ. Danh xưng “bậc thầy marketing” gắn liền với Lôi Quân trong nhiều năm đã trở thành con dao hai lưỡi. Trong mắt một bộ phận công chúng, mọi hành động của ông đều bị đặt dưới lăng kính hoài nghi. Khi doanh nghiệp công bố thành tựu, đó có thể bị xem là chiêu trò quảng bá; khi trình diễn công nghệ, lại bị cho là dàn dựng.

Chính Lôi Quân cũng thừa nhận áp lực này. Ông cho rằng cụm từ “marketing” trong trường hợp của mình mang hàm ý phủ nhận nỗ lực kỹ thuật. Đằng sau chiếc xe là hàng nghìn kỹ sư và hàng tỷ USD đầu tư nghiên cứu, nhưng điều đọng lại trong nhận thức của công chúng lại là kỹ năng truyền thông.

Hoạt động này là cách tiếp cận trần trụi nhằm chứng minh chất lượng thực tế của sản phẩm, xóa tan định kiến "bậc thầy marketing" mà công chúng thường áp đặt cho Xiaomi.

Để phá vỡ vòng luẩn quẩn đó, Xiaomi lựa chọn chiến lược đơn giản nhưng tốn kém: lặp lại bằng chứng. Từ thử nghiệm trong điều kiện băng giá, nhiệt độ cao, đến hành trình đường dài, tất cả đều được phát sóng trực tiếp. Thay vì thuyết phục bằng lời nói, họ để thực tế lên tiếng.

Song song với đó, vai trò của Lôi Quân cũng thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây ông là người đứng sau sản phẩm, tập trung vào chiến lược và thông số kỹ thuật, thì nay ông trở thành gương mặt đại diện cho niềm tin. Sự xuất hiện liên tục, sự mệt mỏi hiện rõ sau nhiều giờ ngồi xe, hay những khoảnh khắc lúng túng trong giao tiếp, tất cả lại góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi hơn.

Sự kiện đã tạo ra luồng tương tác khổng lồ trên nhiều nền tảng mạng xã hội lớn, khẳng định giá trị truyền thông cá nhân sắc bén của vị doanh nhân trong thời đại chi phí quảng cáo cực kỳ đắt đỏ.

Trong bối cảnh ngành ô tô, nơi sản phẩm gắn liền với an toàn và tính mạng con người, yếu tố cảm xúc trở nên quan trọng không kém thông số kỹ thuật. Người dùng không chỉ mua một chiếc xe, họ còn mua niềm tin vào người tạo ra nó. Khi một nhà sáng lập sẵn sàng đặt bản thân vào trung tâm của thử nghiệm, thông điệp gửi đi mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Không thể bỏ qua khía cạnh truyền thông của sự kiện. Với hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng, buổi livestream đạt được hiệu quả mà nếu quy đổi sang chi phí quảng cáo, có thể lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Trong thời đại mà chi phí lưu lượng ngày càng leo thang, khả năng tự tạo ra sự chú ý trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt.

Thực tế này cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều doanh nhân bước ra khỏi hậu trường để xây dựng hình ảnh cá nhân. Khi nền tảng số kiểm soát phần lớn lưu lượng, việc sở hữu một “IP cá nhân” mạnh giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào quảng cáo trả phí. Tuy nhiên, cái giá phải trả không nhỏ. Những buổi livestream kéo dài hàng giờ, áp lực duy trì hình ảnh, cùng sự giám sát liên tục từ công chúng, đều đòi hỏi sức chịu đựng lớn.

Việc duy trì trò chuyện không ngừng nghỉ suốt 15 giờ trên xe ô tô vừa là thách thức lớn về thể lực, vừa khéo léo chứng minh tính bền bỉ và sự thoải mái tối ưu của dòng xe mới.

Kết thúc hành trình tại Bến Thượng Hải, Lôi Quân không đưa ra những tuyên bố hoành tráng. Ông chỉ đơn giản khẳng định rằng điều quan trọng nhất với Xiaomi vẫn là sản phẩm và an toàn. Nhưng chính sự giản dị đó lại tạo nên sức nặng.

Hành trình 1.265 km không chỉ đo quãng đường của một chiếc xe, mà còn đo khoảng cách giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và trong một thời đại mà niềm tin trở thành tài sản khan hiếm, có lẽ đây mới là cuộc thử nghiệm quan trọng nhất.