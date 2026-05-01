Lisa lần đầu hát nhạc World Cup: Bắn rap đã tai, sắc vóc bốc lửa "đốt cháy" giải bóng lớn nhất hành tinh!

Sau thời gian khiến mạng xã hội toàn cầu đứng ngồi không yên bằng loạt teaser ngắn, đúng 22h tối 21/5 (giờ Việt Nam), ca khúc Goals chính thức được phát hành, là single cổ vũ cho FIFA World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Lisa (BLACKPINK) góp mặt trong dự án âm nhạc dành cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu thêm một cột mốc quốc tế đáng nhớ trong sự nghiệp solo của em út toàn cầu.

Ngay từ khi công bố đội hình nghệ sĩ tham gia, Goals đã được dự đoán sẽ là một “bom tấn” âm nhạc mùa hè. Ca khúc là màn kết hợp đa châu lục giữa Lisa, Anitta và Rema. Nếu Lisa đại diện cho làn sóng Kpop và thị trường châu Á, thì Anitta mang đậm hơi thở Latin pop nóng bỏng từ Brazil, còn Rema tiếp tục phát huy màu sắc Afrobeats từng giúp anh tạo nên hiện tượng toàn cầu với bản hit Calm Down.

Đứng sau sản phẩm là bộ đôi producer người Brazil Tropkillaz cùng nhà sản xuất đình đám Cirkut - cái tên từng hợp tác với hàng loạt siêu sao quốc tế như The Weeknd hay Miley Cyrus. Goals mang màu sắc âm nhạc pha trộn giữa pop hiện đại, funk Brazil, Afrobeats và EDM để tạo nên bầu không khí bùng nổ đúng tinh thần World Cup.

Trong MV, Lisa nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nữ idol xuất hiện với tạo hình sporty cá tính nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Bộ outfit croptop thể thao tông vàng - xanh gợi liên tưởng trực tiếp tới màu sắc sân cỏ và trái bóng, giúp tổng thể hình ảnh vừa khỏe khoắn vừa nóng bỏng. Lisa để tóc nâu dài, kết hợp cùng loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ, liên tục khuấy động không khí xuyên suốt MV.

Lisa khiến khán giả “đứng hình” bởi chất giọng rap đặc trưng. Trong phiên bản chính thức, nữ rapper thể hiện phong cách trình diễn tự tin, tốc độ rap sắc gọn và thần thái ngôi sao sân khấu. Không ít ý kiến nhận xét phần xuất hiện của Lisa mang đậm tinh thần “global pop star” khi vừa giữ được màu sắc Kpop quen thuộc, vừa hòa hợp hoàn toàn với không khí bóng đá lễ hội của World Cup.

Đáng chú ý, Lisa còn khéo léo đưa “linh vật” Labubu vào MV. Nhân vật từng được nữ idol yêu thích và tích cực lăng xê suốt năm qua tiếp tục xuất hiện như một chi tiết mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Sự hiện diện của Labubu khiến người hâm mộ thích thú bởi đây gần như đã trở thành “thương hiệu riêng” gắn liền với Lisa.

Không dừng lại ở việc phát hành MV, Goals còn mở ra một cột mốc lịch sử mới cho Lisa. FIFA đã xác nhận nữ nghệ sĩ sẽ cùng Anitta và Rema biểu diễn trực tiếp ca khúc này tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 diễn ra vào ngày 12/06/2026 tại SoFi Stadium trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay.

Đây là sân khấu được dự đoán sẽ quy tụ hàng trăm triệu lượt theo dõi trên toàn cầu. Không chỉ có bộ ba nghệ sĩ của Goals , lễ khai mạc năm nay còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi đình đám khác như Katy Perry, Future và Tyla.

Với lần xuất hiện này, Lisa chính thức trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup, đồng thời là nghệ sĩ Kpop thứ hai trong lịch sử làm được điều đó sau Jung Kook tại World Cup 2022. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của Lisa trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong giai đoạn cô đẩy mạnh hoạt động solo và liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí mang tầm toàn cầu.

Từ một idol Kpop đến nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup - hành trình của Lisa đang ngày càng vượt khỏi khuôn khổ thông thường của một thần tượng châu Á. Và với năng lượng bùng nổ mà Goals mang lại, khán giả đang chờ đợi màn “đốt cháy” sân khấu World Cup 2026 của nữ rapper đình đám nhất BLACKPINK.

