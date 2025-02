Lisa BLACKPINK khoe mới tậu Ferrari Purosangue: Chỉ xe đã ít nhất 40 tỷ, còn thêm gói trang bị chất chơi

Trên tài khoản Instagram cá nhân, Lisa (BLACPINK) khoe tấm hình 2 chiếc Ferrari gồm Purosangue và 812 Superfast kèm dòng trạng thái “Welcoming my new baby to the fam”, tạm dịch “chào mừng bé cưng đến với gia đình”.

Ngoài chiếc 812 Superfast đã khoe từ trước, người hâm mộ ngay lập tức nhận ra nữ idol vừa tậu thêm mẫu SUV đến từ thương hiệu “ngựa chồm” nước Ý. Chiếc Ferrari Purosangue của Lisa có màu sơn xám giống với chiếc 812 Superfast đỗ bên cạnh. Tại thị trường Hàn Quốc, Ferrari Purosangue có giá khởi điểm từ 500 triệu won (tương đương 8,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu mua ở Việt Nam, mẫu xe này có giá khởi điểm lên tới 40 tỷ đồng.

Lisa BLACKPINK đăng trên story Instagram. Ảnh: Lisa

Hiện chưa rõ số tiền chính xác số tiền Lisa bỏ ra để mang được siêu phẩm này về garage của mình. Tuy nhiên chỉ nhìn qua ngoại thất cũng thể thấy được độ chịu chi của nữ idol dành cho “bé cưng” mới tậu. Nhiều khả năng Lisa đã chọn toàn bộ gói trang bị Carbon Fibre với phần vòm bánh, gương chiếu hậu và mui xe đều được làm từ chất liệu carbon. Cùm phanh cũng được chọn màu vàng, màu sắc ưa thích của cô nàng sinh năm 1997.

Tham khảo hình ảnh Ferrari Purosangue trong buổi lễ ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Quốc Minh

Ferrari Purosangue sử dụng khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L cho công suất 725 mã lực và mô-men xoắn 716 Nm. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,3 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Với việc tậu Purosangue, Lisa một lần nữa chứng tỏ mình là fan cứng của thương hiệu Ferrari. Ngoài việc sở hữu chiếc Ferrari 812 Superfast độ Mansory, cô nàng cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh bản thân cầm lái những siêu xe khác của thương hiệu ngựa chồm. Tiêu biểu vào tháng 11/2024, nữ idol người Thái Lan đăng tải video cầm lái một chiếc Ferrari SF 90 trên đường phố Las Vegas (Hoa Kỳ).

Lisa đã nhiều lần xuất hiện bên những chiếc Ferrari, cho thấy cô nàng đam mê "ngựa chồm nước Ý" như thế nào. Ảnh: Lisa

Ngoài Ferrari, Lisa cũng từng công khai mình sở hữu một chiếc Mercedes-AMG G63 độ Mansory khác. Bên cạnh đó, truyền thông quốc tế cũng đưa tin nữ idol 28 tuổi được cho là sở hữu nhiều mẫu xe khác, bao gồm Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Dawn, Lamborghini Aventador, Toyota Prius Hybrid. Tuy vậy, gần như không có tấm hình nào của nữ idol gắn với những mẫu xe kể trên xuất hiện công khai trên truyền thông hay mạng xã hội.