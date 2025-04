Lĩnh vực thu 35 tỷ USD, ngay trong năm nay sẽ có sức hút mới từ các tỷ phú thế giới nhờ chính sách này?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Qua thống kê cho thấy, năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 17,6 triệu lượt, tăng 39%; khách nội địa đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng (hơn 34 tỷ USD), tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, góp phần khẳng định vị thế, sức hấp dẫn của Du lịch Việt Nam.

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch tăng trưởng 12 - 13% so với năm 2024 (khoảng 40 đến 42 tỷ USD).

Năm 2024, 17,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam - Ảnh minh hoạ: VGP



Để đạt được điều này, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu với nhiều Bộ.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao theo chức năng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc áp dụng chính sách thị thực thuận tiện, linh hoạt cho khách du lịch như: miễn visa (bao gồm cả visa ngắn hạn từ 6-12 tháng), cải tiến thủ tục xét visa cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam theo các Chương trình kích cầu du lịch hoặc tham gia các sự kiện ngoại giao văn hóa theo lời mời của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Việc này báo cáo Thủ tướng trong tháng 4 năm 2025.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể các chính sách ưu đãi thị thực cho các đối tượng đặc thù như: nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, tỷ phú nhập cảnh vào Việt Nam vì mục đích du lịch, hợp tác nghiên cứu, đầu tư và triển khai các nhiệm vụ quốc gia. Báo cáo kết quả trình Thủ tướng trong tháng 4/2025.

Đây là động thái mới nhất của Chính phủ trong vấn đề nới lỏng chính sách visa, nhằm góp phần thu hút khách quốc tế và kích cầu phát triển du lịch.

Tiềm năng từ thị trường du lịch cao cấp thu hút giới siêu giàu

Đánh giá thị trường khách quốc tế trong năm 2025, đặc biệt là giới tỷ phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, khách cao cấp, nhất là giới siêu giàu sẽ quan tâm đến sự riêng tư, sản phẩm độc, lạ và sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô la cho một dịch vụ. Đơn vị này cho biết, trong năm qua, công ty đón nhiều đoàn khách VIP, gồm tỷ phú, giới siêu giàu ở Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Quốc với số lượng tăng đáng kể so với những năm trước.

Cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tổ chức lễ cưới tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center - Ảnh: Báo Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức chuyến du lịch cho các tỷ phú, triệu phú, All Asia Vacation (AAV) cho rằng du lịch Việt Nam đang thành xu hướng trong giới siêu giàu. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hạnh - CEO AAC cho biết, trong số người trong giới siêu giàu (tổng tài sản trên 30 triệu USD) công ty đã phục vụ khoảng 100 khách đến Việt Nam trong năm 2024, tăng 12% so với năm trước và cao hơn rất nhiều so với năm 2019.

Vì vậy, ông Hạnh khẳng định việc miễn visa cho tệp khách tỷ phú, doanh nhân thành đạt là chủ trương hợp lý và nên sớm được triển khai.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang là xu hướng nghỉ dưỡng của giới siêu giàu. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi để cấp visa là rào cản lớn với tệp khách này.

Bàn về vấn đề này trên tờ Dân Trí, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB), nhận định rằng việc thu hút các chuyên gia, người tài giỏi và tỷ phú thế giới mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.

Phân tích rõ hơn, ông Chính cho rằng việc thu hút được giới tỷ phú không chỉ tăng doanh thu cho du lịch, quảng bá điểm đến, các tỷ phú và doanh nhân giàu có có thể đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, góp phần phát triển thị trường vốn, bất động sản, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là điểm đến của nhiều tỷ phú thế giới - Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Không chỉ vậy, những người có tầm ảnh hưởng lớn như tỷ phú hay chuyên gia quốc tế thường thu hút sự chú ý của truyền thông. Sự hiện diện của họ tại Việt Nam sẽ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch quốc tế.

Thêm vào đó, với việc góp mặt của các tỷ phú, nhân vật đặc biệt tại hội nghị quốc tế sẽ giúp Việt Nam được định vị là điểm đến hấp dẫn và đẳng cấp.

Vài năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều nhân vật nổi tiếng và tỷ phú thế giới. Cụ thể, tháng 3/2024, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đã dành 4 ngày tại Đà Nẵng; tháng 8/2024, một tỷ phú Ấn Độ đã đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch; và tháng 12/2024, Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã đến Hà Nội trong 2 ngày.

Như vậy, có thể thấy việc miễn visa cho các tỷ phú và người nổi tiếng không chỉ giúp tăng lượng khách du lịch cao cấp mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội khác.

Hiện tại, Việt Nam miễn thị thực cho công dân 30 quốc gia (sử dụng hộ chiếu phổ thông). Đến ngày 7/3/2025, Chính phủ quyết định miễn thị thực cho công dân 12 nước được phép lưu trú tại Việt Nam 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh.