"Vùng đất vàng" của Việt Nam góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu thế kỷ

Việt Nam hiện có tổng 559 công trình xanh (green building) được chứng nhận quốc tế, với tổng diện tích 13,6 triệu mét vuông, vượt xa mục tiêu đề ra cho năm 2030 là 160 công trình.

Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo "Tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam năm 2024" do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - một thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank) - thực hiện cùng Hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE (do IFC cấp) mới đây.

Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) ngày 10/2 cho biết, mặc dù bắt đầu phát triển các kế hoạch xây dựng xanh muộn hơn các quốc gia khác trong khu vực, nhưng Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này khi số lượng dự án tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Ảnh minh họa: New York Engineers

Mục tiêu ban đầu theo hướng này là có 80 tòa nhà thân thiện với môi trường vào năm 2025 và 160 tòa nhà vào năm 2030. Tuy nhiên, chỉ riêng năm 2024, Việt Nam đã có 163 tòa nhà đạt chứng nhận xanh, tăng gấp đôi con số đạt được vào năm 2022.

Theo ý kiến của các chuyên gia, việc triển khai các dự án này góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí carbon dioxide trong lĩnh vực xây dựng xuống 74,3 triệu tấn vào năm 2030, góp phần cùng đất nước hướng tới mục tiêu phát thải bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại Hội nghị COP26 năm 2021.

Để đạt được chứng nhận xanh, các tòa nhà/công trình phải đáp ứng các tiêu chí bền vững rất khắt khe. Từ thiết kế, vật liệu xây dựng đến vận hành đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người trên tất cả các giai đoạn của vòng đời tòa nhà.

Các chứng nhận xanh phổ biến nhất tại Việt Nam bao gồm EDGE (do IFC cấp, được sử dụng tại hơn 140 quốc gia), LEED (do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ cấp), Green Mark (do Cục Xây dựng Singapore phát triển)...

Trụ sở Tập đoàn Viettel được Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) cấp chứng nhận Vàng năm 2021. Ảnh: Owen Raggett/Archdaily

Trong số đó, Trụ sở Tập đoàn Viettel (tọa lạc tại lô D26, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được chứng nhận hạng Vàng - [loại LEED v4 BD+C] do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) cấp ngày 10/9/2021.

24.000 tỷ USD: Mức đầu tư kỷ lục cho công trình xanh toàn cầu

Nói về ý nghĩa của việc cấp chứng nhận xanh cho các công trình/tòa nhà trên khắp thế giới, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết: Hơn một nửa dân số thế giới đang sống ở khu vực thành thị và con số này dự kiến sẽ tăng lên 68% vào năm 2050.

Nhu cầu ngày càng nhiều về không gian dự kiến sẽ tăng gấp đôi diện tích sàn của các tòa nhà vào năm 2060, với phần lớn sự tăng trưởng trong xây dựng nhà ở, đặc biệt là ở các nước có thu nhập trung bình.

Sự bùng nổ xây dựng chưa từng có này trong những thập kỷ tới tạo ra cơ hội cho các thành phố chuyển sang xây dựng xanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế carbon thấp và tạo ra nhiều việc làm xanh, có tay nghề cao rất cần thiết.

IFC ước tính rằng đầu tư vào các tòa nhà xanh tại các thành phố thị trường mới nổi trên toàn cầu sẽ đạt 24.000 tỷ đô la Mỹ chỉ trong thập kỷ tới.

Đầu tư vào xây dựng xanh giúp cải thiện hiệu quả, giảm chi phí xây dựng cũng như giảm lượng khí thải nhà kính (GHG) tại nhà ở, bệnh viện, bất động sản thương mại, nhà kho và sân bay.

Các công trình đạt được mục tiêu giảm 20% dự kiến về mức sử dụng năng lượng, nước và năng lượng tích hợp trong vật liệu so với các tòa nhà thông thường sẽ đủ điều kiện để được chứng nhận EDGE của IFC.

