HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

HẢI ĐỊNH |

Chia sẻ hình ảnh cổng chào Tết bị cắt ghép, xuyên tạc trên Facebook, một người đàn ông tại Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 15-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông D.D.H. (SN 1962, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt - Ảnh 1.

Đăng ảnh cổng chào Tết bị chỉnh sửa bằng AI, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh cổng chào có hình linh vật ngựa mặc váy, bị chỉnh sửa bằng AI

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt - Ảnh 2.

Hình ảnh linh vật ngựa ở Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM. Ảnh: NGỌC VÂN

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện ngày 3-2, ông D.D.H. đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân (khoảng 14.000 người theo dõi) bài viết với dòng trạng thái “Chẳng ra con giáp nào cả!”, kèm hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Đáng chú ý, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng AI, thể hiện nội dung sai sự thật, phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội. Sau khi đăng tải, bài viết nhận nhiều ý kiến bức xúc, phê phán việc cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh văn hóa nơi công cộng.

Đăng ảnh cổng chào Tết bị chỉnh sửa bằng AI, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông D. D. H. bị phạt vì đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây phản ứng tiêu cực trên không gian mạng

Ngay khi phát hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hòa Cường xác minh, mời ông D.D.H. làm việc. Tại cơ quan Công an, ông này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do thiếu kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, dẫn đến phản ứng tiêu cực trên không gian mạng.

Qua làm việc, ông D.D.H. đã nhận thức rõ sai phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại