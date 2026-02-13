Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân cả nước lại chờ đón sự xuất hiện của linh vật trong năm tại các công viên, quảng trường, đường hoa... Đây không chỉ là biểu tượng của năm mới mà còn là niềm tự hào về bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và sự đầu tư của mỗi địa phương.

Linh vật ngựa oai phong, sống động tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Tết năm nay, linh vật ngựa - biểu tượng của sự bứt phá, kiên cường và tinh thần "mã đáo thành công" - đã được các tỉnh, thành trình làng với nhiều phong cách khác nhau. Từ những tuấn mã dũng mãnh đến những chú ngựa vui nhộn, dễ thương đã và đang tạo nên bức tranh xuân vô cùng sống động.

Đến hẹn lại lên, Báo Người Lao Động điện tử tổ chức cuộc bình chọn: "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?".

Cuộc bình chọn nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho bạn đọc cả nước tham gia đánh giá, bình chọn linh vật Ngựa của các tỉnh thành đồng thời tôn vinh những linh vật có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, bản sắc văn hóa.

Linh vật ngựa vàng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Linh vật ngựa TP Cần Thơ

Linh vật ngựa tỉnh Gia Lai

Linh vật ngựa ở TPHCM

Linh vật ngựa tỉnh Khánh Hoà

Linh vật ngựa TP Đà Nẵng