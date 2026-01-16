Linh Trương nói rõ về việc lộ clip nhạy cảm cùng drama tình ái với thiếu gia

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền các đồn đoán xoay quanh đời tư của một thiếu gia được cho là chồng sắp cưới của Á hậu Phương Nhi. Trong dòng chảy suy đoán ấy, Linh Trương bất ngờ bị gọi tên với danh xưng "bạch nguyệt quang", kéo theo hàng loạt giả định về chuyện tình cảm, tài chính và lối sống.

Trước việc câu chuyện ngày càng bị đẩy đi xa, Linh Trương mới đây đã có chia sẻ dài, trực diện làm rõ quan điểm cá nhân, đồng thời phản hồi loạt tin đồn bủa vây mình suốt nhiều năm.

"Im lặng không phải vì sợ, mà vì càng giải thích càng dễ bị đi xa"

Mở đầu chia sẻ, Linh Trương lý giải lý do chọn im lặng trong thời gian dài. Cô viết: "Từ lâu, mình đã chọn cách mặc kệ những lời nói thêu dệt xoay quanh bản thân. Không phải vì sợ, mà mình hiểu rằng khi đã bị nhắm tới và gán nhãn, thì càng giải thích, câu chuyện càng dễ bị đi xa".

Theo Linh Trương, sự im lặng này không phải trốn tránh, mà là cách cô tránh rơi vào những vòng lặp tranh cãi vô nghĩa trên mạng xã hội – nơi thông tin rất dễ bị bóp méo qua mỗi lần lan truyền.

Không Porsche, không villa chục tỷ, "giàu nhất là trải nghiệm"

Giữa những đồn đoán về khối tài sản "đáng mơ ước", Linh Trương khẳng định cô làm việc nghiêm túc, có job rõ ràng, và thường xuyên cập nhật công việc trên tài khoản Instagram chuyên biệt "linhtruongld.story".

Cô thẳng thắn: "Mình không sở hữu Porsche hay villa vài chục tỷ như nhiều người suy đoán, nhưng mình kiếm được tiền để đi du lịch, mua những món đồ mình thích và tận hưởng cuộc sống".

Linh Trương cho rằng hình ảnh mang màu sắc luxury trên mạng xã hội là định hướng hình ảnh cá nhân được xây dựng có chủ đích, đến từ trang phục, không gian và trải nghiệm, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng và stylist. Theo cô, không ít người mặc định rằng "hình ảnh xuất hiện thế nào thì người đó sở hữu tất cả", từ đó gán cho cô mác "rất giàu", rồi lại quay sang hoài nghi: "Họ mặc định mình không xứng đáng giàu như cách họ nghĩ, nhưng thứ mình giàu nhất đó là trải nghiệm".

Đời tư kín tiếng và những tin đồn tình ái không hồi kết

Về chuyện tình cảm, Linh Trương cho biết cô không có nhu cầu công khai đời tư, nhưng cũng chưa từng giấu giếm với bạn bè hay người thân. Đây là cách cô tự bảo vệ mình trước những hệ lụy từ sự tò mò quá mức của dư luận.

Liên quan đến các tin đồn từng lan truyền như việc "cặp kè với chủ tịch T… SS", Linh Trương nhấn mạnh: "Mình đã từng đính chính rõ ràng rằng không hề quen biết hay có liên quan đến vị này". Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận, dù không có bằng chứng, vẫn có những người "tin vào điều họ muốn tin" và tiếp tục gán ghép vô căn cứ.

Bôi nhọ bằng clip giả, AI và tin đồn "đi tour nhạy cảm"

Linh Trương cho biết trên mạng xã hội từng lan truyền nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm hoàn toàn không phải cô, nhưng vẫn bị sử dụng để tấn công danh dự và nhân phẩm.

Từ năm 2021, nhiều fanpage còn tung tin cô nhận đi tour công việc nhạy cảm xuyên quốc gia. Thực tế, theo Linh Trương: " Phải đến năm 2025 mình mới có chuyến đi Nhật hay châu Âu đầu tiên trong đời, theo phương diện làm việc cho các nhãn hàng kết hợp du lịch".

Gần đây hơn, những bức ảnh chụp cùng bạn bè bị cắt ghép, thậm chí dùng AI tạo ảnh thân mật rồi đăng tải bằng tài khoản ảo, ghép nhạc câu view và dựng thành một "drama không hề tồn tại".

Chọn bước tiếp và giữ ranh giới

Kết lại, Linh Trương thẳng thắn nhìn nhận: "Mình không hoàn hảo, mình không giàu như lời đồn, mình cũng không sống cuộc đời hào nhoáng như cách một số người tưởng tượng". Cô cho biết vẫn chọn sống thật, làm việc đàng hoàng, tận hưởng những gì tự tay kiếm được và chấp nhận những hiểu lầm như một phần của quá trình trưởng thành.

Giữa ồn ào tình ái đang bủa vây, Linh Trương khẳng định: "Đến hiện tại, mình chọn tiếp tục bước đi, không cần phải giải thích thêm điều gì". Với cô, sự bình yên đôi khi không đến từ việc nói cho thật nhiều, mà từ việc biết dừng đúng lúc nhất là khi người khác đã chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời.