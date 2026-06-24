HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lính Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

Bình Giang
|

Hôm nay (24/6), quân đội Hàn Quốc cho biết 1 binh sĩ Triều Tiên đang bị điều tra sau khi vượt qua đường ranh giới quân sự (MDL) để sang Hàn Quốc vào tối 23/6.

Khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã tiếp nhận người lính này tại khu vực gần đường biên giới thực tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngay trong tối 23/6.

“Các chi tiết liên quan đang được các cơ quan chức năng điều tra”, JCS cho biết trong thông cáo.

Theo các nguồn tin quân sự, người lính này đã bày tỏ mong muốn đào tẩu sang Hàn Quốc.

MDL chạy dọc theo Khu Phi quân sự (DMZ), cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 50km và cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên khoảng 150km.

Đây là lần thứ 4 công dân Triều Tiên vượt sang Hàn Quốc kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 6/2025, và là trường hợp thứ 2 liên quan đến quân nhân Triều Tiên.

Tháng 10 năm ngoái, 1 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua MDL ở khu vực trung tâm biên giới và bày tỏ nguyện vọng đào tẩu. Tháng 7 năm ngoái ghi nhận 2 trường hợp thường dân Triều Tiên vượt qua MDL sang Hàn Quốc.

Các cơ quan quân sự và tình báo Hàn Quốc được cho là đang điều tra đơn vị công tác, cấp bậc cũng như động cơ khiến người lính mới nhất vượt biên sang Hàn Quốc.

Hàng ngàn người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ khi bán đảo này bị chia đôi trong cuộc chiến nổ ra năm 1950. Hầu hết đi bằng đường bộ sang Trung Quốc, sau đó sang nước thứ 3 rồi mới tới Hàn Quốc.

Vượt qua biên giới trên bộ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là điều tương đối ít xảy ra, vì khu vực này có cây cối rậm rạp, nhiều bãi mìn và có binh lính của hai bên canh gác.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại