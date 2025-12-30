Các bức ảnh tương ứng đã được nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko đăng tải trên kênh Telegram của mình, cho thấy hai bên thân xe BTR-3E được che chắn bằng những khúc gỗ dài, và khoang động cơ cùng hộp số được bảo vệ thêm bằng hai lớp gỗ khác.

Mặc dù không được ghi lại trong đoạn phim đã công bố, nhưng rất có thể thân cây cũng đang chắn các cửa ra vào bên hông, khiến việc đổ bộ trở nên bất khả thi hoặc gặp khó khăn đáng kể.

Giải pháp tương tự đã được sử dụng trên các loại xe bọc thép khác của Thái Lan. Cụ thể, xe bọc thép chở quân M113 được trang bị theo nguyên tắc tương tự, với phần phía trước cũng được ốp gỗ.

Ngoài xe bọc thép BTR-3E và xe bọc thép M113, quân đội Thái Lan còn sử dụng hệ thống bảo vệ tương tự trên xe chiến đấu lội nước AAVP-7A1, cũng như trên xe tăng.

Có ý kiến cho rằng gỗ được sử dụng không chỉ như một phương pháp bảo vệ, mà còn như một yếu tố ngụy trang.

Cách tiếp cận này có thể được biện minh trong điều kiện cây cối rậm rạp và xung đột ở khu vực đông dân cư, nơi hàng rào và các công trình thường được xây bằng gỗ.

Do phía Campuchia thiếu các công cụ tình báo và giám sát hiện đại, kiểu ngụy trang này có thể tỏ ra hiệu quả.

Xe thiết giáp đổ bộ AAVP-7A1 của Thái Lan được bảo vệ/ngụy trang bằng gỗ.

Tuy nhiên trong cấu trúc bảo vệ thụ động, các bộ phận bằng gỗ có lẽ được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại cho kíp lái và phương tiện do mảnh vỡ và hỏa lực súng bộ binh gây ra.

Gỗ có khả năng hấp thụ một phần động năng của đạn và mảnh đạn, làm giảm khả năng xuyên thấu của chúng.

Tuy nhiên biện pháp bảo vệ "sinh thái" này cũng có một nhược điểm đáng kể: nếu gỗ bắt lửa, việc dập lửa trên xe bọc thép chở quân có thể vô cùng khó khăn.